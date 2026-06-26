FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
यूएस-ईरान युद्ध के बीच LPG पर लगाई पाबंदियों को सरकार ने हटाया, क्या अब कम होंगे गैस सिलेंडर के दाम?

यूएस-ईरान युद्ध के बीच LPG पर लगाई पाबंदियों को सरकार ने हटाया, क्या अब कम होंगे गैस सिलेंडर के दाम?

NEET UG 2026 का रिजल्ट कब आएगा? आंसर की पर ऑब्जेक्शन से लेकर कॉलेज एडमिशन तक हर स्टेप आसान भाषा में समझिए

NEET UG 2026 का रिजल्ट कब आएगा? आंसर की पर ऑब्जेक्शन से लेकर कॉलेज एडमिशन तक हर स्टेप आसान भाषा में समझिए

बिजनेस में नुकसान की भरपाई करेंगे ये 'Smart Tools', हर व्यापारी के कारोबार को इससे मिलेगी बड़ी रफ्तार

बिजनेस में नुकसान की भरपाई करेंगे ये 'Smart Tools', हर व्यापारी के कारोबार को इससे मिलेगी बड़ी रफ्तार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

NEET UG 2026 का रिजल्ट कब आएगा? आंसर की पर ऑब्जेक्शन से लेकर कॉलेज एडमिशन तक हर स्टेप आसान भाषा में समझिए

NEET UG 2026 के रि-एग्जाम के नतीजे जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जारी किए जा सकते हैं, जानें रिजल्ट जारी होने और एडमिशन मिलने तक स्टूडेंट्स को किन प्रक्रियाओं को पार करना होगा...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jun 26, 2026, 09:06 AM IST

NEET UG 2026 का रिजल्ट कब आएगा? आंसर की पर ऑब्जेक्शन से लेकर कॉलेज एडमिशन तक हर स्टेप आसान भाषा में समझिए

NEET UG Result 2026 कब आएगा? (Image: Canva)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • NEET UG रि-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी
  • 21 जून को आयोजित की गई थी यह परीक्षा
  • उम्मीदवार 28 जून तक कर सकते हैं ऑब्जेक्शन
  • 200 रुपये का देना होगी फीस

NEET UG 2026 का रि-एग्जाम देने वाले लाखों स्टूडेंट्स अब अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. जुलाई महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते में नीट रि-एग्जाम का रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद अपने लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से अपने नतीजों को चेक कर पाएंगे. हालांकि, आपको बता दें कि एनटीए की ओर से अभी नतीजों की तारीख को कंफर्म नहीं किया गया है.

नीट यूजी 2026 का रि-एग्जाम देशभर के एग्जाम सेंटर्स में 21 जून को आयोजित किया गया था. इसके बाद एनटीए ने 25 जून को इसका प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दिया. देशभर के मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए नीट यूजी की परीक्षा काफी अहम होती है क्योंकि इसी से टॉप मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण होता है.

NEET UG Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट?

नीट यूजी की परीक्षा का मार्क-कम-रैंक कार्ड चेक करने के लिए रिजस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर NEET 2026 scorecard के लिंक पर क्लिक करें.
- अब अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.

NEET UG Result 2026: कब और कैसे कर पाएंगे आंसर की पर आपत्ति

एनटीए ने फिलहाल प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद अब ऑब्जेक्शन विंडो खोल दिया है. जो उम्मीदवार किसी भी सवाल पर आपत्ति करना चाहते हैं, वे 200 रुपये प्रति सवाल का शुल्क देकर 25 जून से 28 जून तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. अगर एक्सपर्ट पैनल वह चैलेंज स्वीकार करती है तो उम्मीदवार को ये पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे. 

NEET UG Result 2026: प्रोविजनल आंसर की चेक करने का डायरेक्ट लिंक

NEET UG Result 2026: रिजल्ट जारी होने के बाद कैसे मिलेगा एडमिशन?

एनटीए के नीट यूजी रि-एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को एमसीसी काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और कॉलेज रिपोर्टिंग के बाद देशभर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन पाने का मौका मिलेगा. उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement