NEET UG 2026 का रिजल्ट कब आएगा? आंसर की पर ऑब्जेक्शन से लेकर कॉलेज एडमिशन तक हर स्टेप आसान भाषा में समझिए

NEET UG 2026 के रि-एग्जाम के नतीजे जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जारी किए जा सकते हैं, जानें रिजल्ट जारी होने और एडमिशन मिलने तक स्टूडेंट्स को किन प्रक्रियाओं को पार करना होगा...

NEET UG रि-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी

21 जून को आयोजित की गई थी यह परीक्षा

उम्मीदवार 28 जून तक कर सकते हैं ऑब्जेक्शन

200 रुपये का देना होगी फीस

NEET UG 2026 का रि-एग्जाम देने वाले लाखों स्टूडेंट्स अब अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. जुलाई महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते में नीट रि-एग्जाम का रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद अपने लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से अपने नतीजों को चेक कर पाएंगे. हालांकि, आपको बता दें कि एनटीए की ओर से अभी नतीजों की तारीख को कंफर्म नहीं किया गया है.

नीट यूजी 2026 का रि-एग्जाम देशभर के एग्जाम सेंटर्स में 21 जून को आयोजित किया गया था. इसके बाद एनटीए ने 25 जून को इसका प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दिया. देशभर के मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए नीट यूजी की परीक्षा काफी अहम होती है क्योंकि इसी से टॉप मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण होता है.

NEET UG Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट?

नीट यूजी की परीक्षा का मार्क-कम-रैंक कार्ड चेक करने के लिए रिजस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर NEET 2026 scorecard के लिंक पर क्लिक करें.

- अब अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर करें.

- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.

NEET UG Result 2026: कब और कैसे कर पाएंगे आंसर की पर आपत्ति

एनटीए ने फिलहाल प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद अब ऑब्जेक्शन विंडो खोल दिया है. जो उम्मीदवार किसी भी सवाल पर आपत्ति करना चाहते हैं, वे 200 रुपये प्रति सवाल का शुल्क देकर 25 जून से 28 जून तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. अगर एक्सपर्ट पैनल वह चैलेंज स्वीकार करती है तो उम्मीदवार को ये पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे.

NEET UG Result 2026: प्रोविजनल आंसर की चेक करने का डायरेक्ट लिंक

NEET UG Result 2026: रिजल्ट जारी होने के बाद कैसे मिलेगा एडमिशन?

एनटीए के नीट यूजी रि-एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को एमसीसी काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और कॉलेज रिपोर्टिंग के बाद देशभर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन पाने का मौका मिलेगा. उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.