CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई कब जारी करेगा 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट? जानें क्या कहते हैं पिछले 5 साल के रुझान

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, पिछले पांच साल रिजल्ट जारी होने ट्रेंड्स के आधार पर जानें कब आएंगे नतीजे...

CBSE 10th Result 2026: CBSE जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर दसवीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है. हालांकि बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल तारीख की घोषणा नहीं हुई है लेकिन पिछले साल के ट्रेंड्स को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं के नतीजे मई 2026 के बीच में जारी किए जाने की संभावना है. सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षाएं भी मई 2026 में शुरू होने वाली हैं. इससे यह उम्मीद बढ़ गई है कि नतीजे जल्द ही जारी किए जाएंगे जिससे स्टूडेंट्स को दूसरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिल सके.

CBSE 10th Result 2026: कब आएगा सीबीएसई मैट्रिक का रिजल्ट?

पिछले 5 साल के रिजल्ट जारी होने की तारीखों को देखने से इस बात का स्पष्ट अंदाजा लग रहा है कि स्टूडेंट्स 2026 में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट कब तक पा सकते हैं-

साल 2025 में सीबीएसई बोर्ड दसवीं का रिजल्ट 13 मई 2025 को जारी किया गया था.

साल 2024 में सीबीएसई बोर्ड दसवीं का रिजल्ट 13 मई 2024 को जारी किया गया था.

साल 2023 में सीबीएसई बोर्ड दसवीं का रिजल्ट 12 मई 2023 को जारी किया गया था.

साल 2022 में सीबीएसई बोर्ड दसवीं का रिजल्ट 22 जुलाई 2022 को जारी किया गया था.

साल 2021 में सीबीएसई बोर्ज दसवीं का रिजल्ट 3 अगस्त 2021 को जारी किया गया था.

कोविड 19 महामारी की वजह से सीबीएसई ने साल 2021 और 2022 में देर से दसवीं बोर्ड के नतीजे जारी किए थे. हालांकि 2023, 2024 और 2025 में सीबीएसई अपनी सामान्य रूटीन पर लौट आया और मई के मध्य में 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए थे.

CBSE 10th Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

एक बार सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं.

- CBSE Class 10 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्मतिथि और एडमिट कार्ड आईडी एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- अपना रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करना न भूलें.

ऑफिशियल वेबसाइट के असावा स्टूडेंट्स एसएमएस और डिजिलॉकर की मदद से भी अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट्स के ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित अंतराल पर विजिट करते रहें.

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