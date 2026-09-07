CBSE कब करवाएगा CTET 2026 सितंबर एग्जाम? जल्द होगा रिवाइज्ड डेट का ऐलान, जानें एडमिट कार्ड पर भी अपडेट

CTET सितंबर 2026 की परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार बेसब्री से CBSE के परीक्षा की रिवाइज्ड डेट जारी करने का इंतजार कर रहे हैं. जानें अब तक हमें इस मामले में क्या-क्या पता है...

CBSE जल्द करेगा CTET सितंबर 2026 की रिवाइज्ड तारीख का ऐलान

एक बार परीक्षा की तारीख जारी होने के बाद सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड पर आएगा अपडेट

ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर मिलेगी सारी जानकारी

25 अगस्त से 1 सितंबर तक के लिए दोबारा खुला था एप्लीकेशन विंडो

CTET Exam Date 2026: सीबीएसई जल्द ही सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट यानी CTET सितंबर 2026 की रिवाइज्ड तारीख का ऐलान करेगा. सीटेट परीक्षा की नई तारीख ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी की जाएगी. एक बार रिवाइज्ड तारीख का ऐलान होने के बाद सीबीएसई सीटेट एग्जाम का सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड भी जारी करेगा. एग्जाम सिटी स्लिप में उस शहर की जानकारी होगी, जहां उम्मीदवार का एग्जाम होने वाला है.

सीटेट सितंबर 2026 का एप्लीकेशन विंडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25 अगस्त से 1 सितंबर के लिए दोबारा खोला गया था. सीटेट परीक्षा के 22वें संस्करण के लिए तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा.

CTET Exam Date 2026: सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या है?

सीटेट सिटी स्लिप उम्मीदवारों को उनके अलॉटेड एग्जाम सिटी की जानकारी देता है. वहीं, एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख के ऐलान के बाद जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को अपनी सीटेट एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर में जरूर लेकर जाना होगा. यह एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले वेरिफिकेशन के लिए बेहद जरूरी है.

सीटेट 2026 की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित करवाई जाएगी. यह 2 घंटे 30 मिनट की समय सीमा के लिए होगी. प्रत्येक सीटेट पेपर 150 नंबरों का होगा जिसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे. दोनों पेपर, 1 और 2 में 5 सेक्शन होंगे. सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 90 मार्क्स लाने जरूरी हैं.

CTET Exam Date 2026: किन उम्मीदवारों के लिए सीटेट पास करना है जरूरी?

सीटेट उन उम्मीदवारों के लिए एक पात्रता परीक्षा है जो देशभर के केंद्रीय सरकारी स्कूलों और कुछ राज्य सरकार के चलाए जाने वाले इंस्टीट्यूट्स में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं. सीबीएसई के मुताबिक, सीटेट का सर्टिफिकेट जीवनभर के लिए वैध रहता है और सभी कैटिगरी के उम्मीदवार इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं.

उम्मीदवारों किस टीचिंग लेवल को टार्गेट कर रहे हैं, उसके आधार पर सीटेट एग्जाम में दो अलग-अलग पेपर होते हैं. पहला पेपर उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो पहली से पांचवीं कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं. पेपर 2 उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित करवाया जाता है जो छठी से आठवीं कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.