FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Bank of Baroda में 1,100 पदों पर अधिकारी बनने का मौका, 93,960 रुपये तक होगी सैलरी, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

Bank of Baroda में 1,100 पदों पर अधिकारी बनने का मौका, 93,960 रुपये तक होगी सैलरी, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

संजय दत्त ने मंच पर मराठी बोलने से क्यों किया इंकार? बदले में सुना दिया 6 साल यरवदा जेल में रहने का किस्सा, देखें वीडियो

संजय दत्त ने मंच पर मराठी बोलने से क्यों किया इंकार? बदले में सुना दिया 6 साल यरवदा जेल में रहने का किस्सा, देखें वीडियो

Gold Silver Price: हफ्ते के पहले ही दिन सोने-चांदी के दामों में आई गिरावट, जानें आज क्या हैं सोना-चांदी के भाव

Gold Silver Price: हफ्ते के पहले ही दिन सोने-चांदी के दामों में आई गिरावट, जानें आज क्या हैं सोना-चांदी के भाव

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

CBSE कब करवाएगा CTET 2026 सितंबर एग्जाम? जल्द होगा रिवाइज्ड डेट का ऐलान, जानें एडमिट कार्ड पर भी अपडेट

CTET सितंबर 2026 की परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार बेसब्री से CBSE के परीक्षा की रिवाइज्ड डेट जारी करने का इंतजार कर रहे हैं. जानें अब तक हमें इस मामले में क्या-क्या पता है...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 07, 2026, 10:15 AM IST

CBSE कब करवाएगा CTET 2026 सितंबर एग्जाम? जल्द होगा रिवाइज्ड डेट का ऐलान, जानें एडमिट कार्ड पर भी अपडेट

सीबीएसई कब जारी करेगा सीटेट 2026 सितंबर एग्जाम का रिवाइज्ड डेट? (Image Credit: ANI File Photo)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • CBSE जल्द करेगा CTET सितंबर 2026 की रिवाइज्ड तारीख का ऐलान 
  • एक बार परीक्षा की तारीख जारी होने के बाद सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड पर आएगा अपडेट
  • ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर मिलेगी सारी जानकारी
  • 25 अगस्त से 1 सितंबर तक के लिए दोबारा खुला था एप्लीकेशन विंडो

CTET Exam Date 2026: सीबीएसई जल्द ही सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट यानी CTET सितंबर 2026 की रिवाइज्ड तारीख का ऐलान करेगा. सीटेट परीक्षा की नई तारीख ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी की जाएगी. एक बार रिवाइज्ड तारीख का ऐलान होने के बाद सीबीएसई सीटेट एग्जाम का सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड भी जारी करेगा. एग्जाम सिटी स्लिप में उस शहर की जानकारी होगी, जहां उम्मीदवार का एग्जाम होने वाला है. 

सीटेट सितंबर 2026 का एप्लीकेशन विंडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25 अगस्त से 1 सितंबर के लिए दोबारा खोला गया था.  सीटेट परीक्षा के 22वें संस्करण के लिए तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा. 

CTET Exam Date 2026: सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या है?

सीटेट सिटी स्लिप उम्मीदवारों को उनके अलॉटेड एग्जाम सिटी की जानकारी देता है. वहीं, एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख के ऐलान के बाद जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को अपनी सीटेट एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर में जरूर लेकर जाना होगा. यह एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले वेरिफिकेशन के लिए बेहद जरूरी है. 

सीटेट 2026 की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित करवाई जाएगी. यह 2 घंटे 30 मिनट की समय सीमा के लिए होगी. प्रत्येक सीटेट पेपर 150 नंबरों का होगा जिसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे. दोनों पेपर, 1 और 2 में 5 सेक्शन होंगे. सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 90 मार्क्स लाने जरूरी हैं.

CTET Exam Date 2026: किन उम्मीदवारों के लिए सीटेट पास करना है जरूरी? 

सीटेट उन उम्मीदवारों के लिए एक पात्रता परीक्षा है जो देशभर के केंद्रीय सरकारी स्कूलों और कुछ राज्य सरकार के चलाए जाने वाले इंस्टीट्यूट्स में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं. सीबीएसई के मुताबिक, सीटेट का सर्टिफिकेट जीवनभर के लिए वैध रहता है और सभी कैटिगरी के उम्मीदवार इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं. 

उम्मीदवारों किस टीचिंग लेवल को टार्गेट कर रहे हैं, उसके आधार पर सीटेट एग्जाम में दो अलग-अलग पेपर होते हैं. पहला पेपर उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो पहली से पांचवीं कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं. पेपर 2 उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित करवाया जाता है जो छठी से आठवीं कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement