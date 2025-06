RRB NTPC Admit Card 2025: RRB आज एनटीपीसी के सीबीटी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकता है, जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे हॉल टिकट....

RRB NTPC Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के 1 जून 2025 को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटिगरी (एनटीपीसी) के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की उम्मीद है. एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार आरआरबी की रीजनल ऑफिशियल वेबसाइटों से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी की परीक्षा 5 जून 2025 से 24 जून 2025 तक आयोजित की जाएगी.

RRB NTPC Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

- आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड के लिए रीजनल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

-'CEN 05/2025 (NTPC-G): CBT-1 City Intimation and E-Call Letter' टैब देखें.

- इस लिंक 'Click to download city intimation slip and e-call letter for the 1st stage Computer-Based Test (CBT 1)' पर क्लिक करें.

- अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

- आपका आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- भविष्य के संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें.

आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2025: खाली पदों की संख्या

कुल वैकेंसी में ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए 8,113 और अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए 3,445 पद शामिल हैं.

योग्यता के अनुसार वैकेंसी:

ग्रेजुएट लेवल के पद

मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक: 1,736 पद

स्टेशन मास्टर: 994 पद

मालगाड़ी प्रबंधक: 3,144 पद

जूनियर अकाउंट असिस्टेंट सह टाइपिस्ट: 1,507 पद

वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट: 732 पद

अंडरग्रेजुएट लेवल के पद

वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क: 2,022 पद

लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट: 361 पद

जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट: 990 पद

ट्रेन क्लर्क: 72 पद

