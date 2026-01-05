STET Result 2025: कब जारी होगा बिहार एसटीईटी का रिजल्ट? bsebstet.org पर ऐसे कर पाएंगे चेक

STET Result 2025: जिन उम्मीदवारों ने बिहार एसटीईटी की परीक्षा की है, वे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जानें आखिर कब जारी होगा रिजल्ट...

STET Result 2025: बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड इस हफ्ते सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलटी टेस्ट (STET) 2025 जारी कर सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद एसटीईटी परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org से अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकेंगे. बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 के बीच कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (CBT) मोड में आयोजित की गई थी.

बिहार एसटीईटी की परीक्षा दो चरणों में हुई थी. पहला पेपर I कक्षा 9 और 10 को पढ़ाने की पात्रता चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए और दूसरा पेपर II राज्य भर के सरकारी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 को पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी.

परीक्षा के बाद बीएसईबी ने 24 नवंबर को दोनों पेपर्स की प्रोविजनल आंसर की जारी की जिससे उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका मिला. ऑब्जेक्शन दर्ज करने की विंडो 28 नवंबर तक खुली रही जिसके बाद बोर्ड ने उम्मीदवारों से मिले ऑब्जेक्शन की समीक्षा की. अब वैलिड ऑब्जेक्शन को शामिल करने के बाद फाइनल एसटीईटी रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं.

STET Result 2025: कैसे चेक करें रिजल्ट?

STET का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड या जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉग इन करके अपना STET 2025 रिजल्ट देख सकते हैं. स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, विषय, प्राप्त अंक और योग्यता स्थिति जैसी जानकारी दी जाएगी.

बिहार एसटीईटी परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को बोर्ड से निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक हासिल करने होंगे. मौजूदा मानदंडों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे जबकि आरक्षित कैटिगरी (बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिलाएं) के उम्मीदवारों को अपनी कैटिगरी के आधार पर 40 से 45.5 प्रतिशत मार्क्स हासिल करने होते हैं.

STET Result 2025: रिजल्ट के बाद आगे क्या?

STET परीक्षा पास करने से नियुक्ति की गारंटी नहीं मिलती. पात्रता सर्टिफिकेट उम्मीदवारों को बिहार सरकार या संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोजित भविष्य की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति देता है. चयन और नियुक्ति बाद की भर्ती प्रक्रियाओं, योग्यता सूची और वैकेंसी की उपलब्धता पर निर्भर करती है.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हासिल करते रहें और रिजल्ट जारी होते ही अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. इसके अलावा उन्हें भर्ती या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने स्कोरकार्ड की भी एक कॉपी प्रिंट करवा लेनी चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.