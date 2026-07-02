RRB Group D Result 2026: रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन के बाद कितनी मिलेगी सैलरी? CBT पास करने वाले जानें चयन प्रक्रिया का अगला स्टेप

आरआरबी ने ग्रुप डी भर्ती CBT परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें फाइनल सिलेक्शन के बाद उम्मीदवार को कितनी मिलेगी सैलरी और क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं...

RRB ने जारी कर दिए हैं ग्रुप डी के नतीजे

कुल 32,438 पदों पर की जानी हैं नियुक्तियां

CBT पास करने वाले उम्मीदवार अब PET में होंगे शामिल

1.08 करोड़ से अधिक मिले थे रिक्रूटमेंट बोर्ड को एप्लीकेशन

RRB Group D Result 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने ग्रुप डी भर्ती CBT परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब संबंधित रीजनल आरआरबी वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. बोर्ड ने रिजल्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर मौजूद हैं. उम्मीदवार अपना पर्सनल स्कोरकार्ड अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉगइन करके डाउनलोड कर सकते हैं.

RRB Group D Result 2026: कितने पदों पर होनी हैं भर्तियां?

आरआरबी ग्रुप डी भर्ती अभियान के तहत इंडियन रेलवे के विभिन्न जोनों में लेवल-1 के कुल 32,438 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. यह भर्ती रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जाती है, जिसमें इस बार देशभर से एक करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इसके तहत विभिन्न जोनों में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट (वर्कशॉप), असिस्टेंट (ब्रिज), असिस्टेंट (कैरिज एंड वैगन), असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट टीआरडी, हॉस्पिटल असिस्टेंट समेत कई लेवल-1 पदों पर भर्ती की जाएगी.

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RRB Group D Result 2026: CBT पास करने के बाद भर्ती का अगला चरण क्या?

सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में शामिल होना होगा. पीईटी की तारीख और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से जारी करेंगे. पीईटी में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल एग्जाम से गुजरना होगा. सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को ही फाइनल मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी.

RRB Group D Result 2026: कितनी मिलेगी सैलरी और क्या होंगी सुविधाएं?

आरआरबी ग्रुप डी के लेवल-1 पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत नियुक्त किया जाएगा. इन पदों के लिए शुरुआती बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है. इसके अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) और रेलवे के नियमों के अनुसार दूसरे भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी. इस नौकरी में समय-समय पर सैलरी में बढ़ोतरी और प्रमोशन के मौके भी मिलते हैं.

RRB Group D Result 2026: कब हुआ था CBT का एग्जाम?

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड को 1.08 करोड़ से अधिक एप्लीकेशन मिले थे. आरआरबी से मिले आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक आवेदन मुंबई रेलवे भर्ती क्षेत्र में मिले. यहां करीब 15.59 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का आयोजन 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था.

RRB ग्रुप D का रिजल्ट जारी करने से पहले आरआरबी ने प्रोविजनल आंसर की जारी की थी. इसमें उम्मीदवारों को निर्धारित फीस के साथ उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था. उम्मीदवारों से मिली आपत्तियों की एक्सपर्ट ने समीक्षा की और जरूरी संशोधन के बाद फाइनल आंसर की जारी की गई. फाइनल आंसर की को आधार पर ही रिजल्ट घोषित किया गया है.

RRB Group D Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

अपना आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. वहां उपलब्ध RRB Group D CBT Result लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करें और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी नए अपडेट के लिए नियमित रूप से अपनी रीजनल आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

