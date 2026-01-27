FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

भारत-EU डील का Indian Students पर क्या होगा असर? जानें इन 27 देशों में क्या पढ़ने जाते हैं भारतीय

भारत और यूरोपीय संघ ने आज एक मोबिलिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका भारतीय स्टूडेंट्स पर खास असर होगा. ऐसे में इस डील के छात्रों पर प्रभाव के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं और साथ ही यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहां के स्टूडेंट्स के लिए यूरोपीय देश आकर्षण का केंद्र क्यों हैं...

जया पाण्डेय

Jan 27, 2026

भारत-EU डील का Indian Students पर क्या होगा असर? जानें इन 27 देशों में क्या पढ़ने जाते हैं भारतीय

India-EU FTA (Photo- @narendramodi)

भारत और यूरोपीय संघ ने आज एक मोबिलिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स और कामगारों के लिए यूरोपीय संघ के देशों में आवाजाही और अवसरों को आसान बनाना है. यह समझौता भारत–EU मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement या FTA) का भी हिस्सा है जिसे दोनों पक्ष एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के रूप में देखते हैं.

भारत-EU मोबिलिटी पैक्ट का उद्देश्य और लाभ

छात्रों के लिए आसान आवागमन
यूरोपीय संघ ने भारतीय छात्रों के लिए आवागमन को बिना किसी सीमित संख्या के सुगम बनाने का वादा किया है. इससे भारतीय छात्र आसानी से EU के कई देशों में यात्रा कर सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे और छूटे हुए अवसरों तक पहुंच पाएंगे.

होराइजन यूरोप जैसे कार्यक्रमों से जुड़ाव
EU ने दुनिया के सबसे बड़ा सार्वजनिक अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम Horizon Europe के साथ भारत को जोड़ने पर काम करने की घोषणा की है. इसका मतलब है कि भारतीय रिसर्चर्स, स्टार्ट-अप और तकनीकी प्रतिभाएं स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और एआई जैसी क्षेत्रों में यूरोपियन रिसर्च प्रोजेक्ट में भाग ले सकेंगे.

छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए वन-स्टॉप सुविधा
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि यह मोबिलिटी समझौता एक वन-स्टॉप हब की तरह काम करेगा, जो भारतीय प्रतिभाओं को EU सदस्य देशों में चल रही नीतियों के अनुरूप आवाजाही में सहायता देगा.

पेशेवरों और कामगारों के लिए आवाजाही
समझौते के तहत सिर्फ छात्रों ही नहीं बल्कि पेशेवरों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए भी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के प्रावधान हैं. इससे भारतीय विशेषज्ञ EU के भीतर शॉर्ट-टर्म और कुछ मामलों में वर्क अवसरों के लिए भी आसानी से जा सकेंगे.

यह समझौता भारत-EU FTA से कैसे जुड़ा है?

यह मोबिलिटी पैक्ट भारत–यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का हिस्सा है, जिसे दोनों पक्ष ने सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों में से एक बताया है. FTA का उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि लोगों, सेवाओं और कौशल का आदान-प्रदान भी सुगम बनाना है जिससे दोनों पक्षों के बीच शिक्षा, रोजगार, रिसर्च और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

इंडियन स्टूडेंट्स के बीच क्यों लोकप्रिय है यूरोप?

भारतीय छात्रों के लिए यूरोप एक आकर्षक स्टडी और करियर विकल्प बन रहा है, इसके मुख्य कारण किफायती शिक्षा लागत, बढ़ते करियर अवसर, समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव और कठोर वीजा नियमों में आसानियां हैं.  कई यूरोपीय देशों में ट्यूशन फीस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कम है इसलिए भारतीय स्टूडेंट्स इसे पढ़ाई के लिए बेहतर जगह मानते हैं. 

हाल के सालों में यूरोपियन यूनिवर्सिटी ने अंग्रेजी मीडियम के पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया है जिससे ये पाठ्यक्रम भारत के उन छात्रों के लिए सुलभ हो गए हैं जो यहां की स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई नहीं करना चाहते या जिनको इसकी जरूरत नहीं है. ऐसे में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई करके वह दूसरे देशों में भी अपने लिए विकल्प तलाश सकते हैं.

इतना ही नहीं यूरोप में ग्लोबल कंपनियां और तकनीकी क्षेत्र तेजी से विकास कर रहे हैं जिससे छात्रों को रोजगार और इंटर्नशिप के बेहतर मौके मिलते हैं. इसके अलावा यूरोप का विविध सांस्कृतिक वातावरण भी छात्रों को वैश्विक अनुभव और नेटवर्किंग का अवसर देता है. यूरोप में जहां पहले वीजा प्रक्रिया कठिन थ,  वहीं अब नए मोबिलिटी पैक्ट से यह और अधिक सुलभ बनने की उम्मीद है.

यूरोप में भारतीय स्टूडेंट्स का क्या है आंकड़ा?

2015 से 2023 के बीच यूरोप में पढ़ने के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में लगभग 45% वृद्धि दर्ज की गई है. यहां के जर्मनी, फ्रांस, इटली और आयरलैंड जैसे देशों में नामांकन में करीब 68% की बढ़ोतरी हुई है. वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक साल 2025 में लगभग 18 लाख भारतीय छात्रों ने विदेश में उच्च शिक्षा ली, जिनमें से लगभग 2.75 लाख छात्रों ने यूरोप को चुना. यह डेटा उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित है और आधिकारिक FTA डेटा जारी होने के बाद इसे और सटीक ढंग से समझा जा सकेगा.

यूरोप में भारतीय स्टूडेंट्स खासतौर से इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट (MBA), कंप्यूटर साइंस/IT, डेटा साइंस, फाइनेंस, और आर्ट्स/डिजाइन की हायर स्टडी करने जाते हैं. 

यूरोपीय संघ क्या है?

यूरोपीय संघ (EU) 27 देशों का एक राजनीतिक-आर्थिक संघ है जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन आदि सदस्य हैं. EU का उद्देश्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, मुक्त व्यापार और नागरिकों की आवाजाही समेत साझा नीतियां विकसित करना है.

