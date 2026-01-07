किस मकसद से की गई थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना? जानें JNU का पूरा इतिहास

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर भड़काऊ नारों की वजह से चर्चा में आ गई है, ऐसे में यह सवाल फिर से उठने लगा है कि आखिर जेएनयू की स्थापना क्यों की गई थी और इसका मूल उद्देश्य क्या था. जानें इस यूनिवर्सिटी का इतिहास...

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के कारण चर्चा में है. जेएनयू कैंपस में हाल ही में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक नारे लगाए जाने का मामला सामने आया है. इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने संबंधित छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं. यह विरोध प्रदर्शन 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने के बाद हुआ. ऐसे में यह सवाल फिर से उठने लगा है कि आखिर जेएनयू की स्थापना क्यों की गई थी और इसका मूल उद्देश्य क्या था.

जेएनयू की स्थापना

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भारत की प्रमुख केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में से एक है. शिक्षा और शोध के क्षेत्र में इसका नाम न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है. जेएनयू की स्थापना संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी. इसका विधेयक 1 सितंबर 1965 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री एमसी छागला ने राज्यसभा में पेश किया था. इस पर लंबी चर्चा के बाद यह विधेयक 16 नवंबर 1966 को लोकसभा में पारित हुआ. इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अधिनियम 22 अप्रैल 1969 को लागू हुआ और उसी साल विश्वविद्यालय ने औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया.

इस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया. जेएनयू के पहले कुलपति जी. पार्थसारथी थे जबकि प्रोफेसर मूनिस रजा संस्थापक रेक्टर और अध्यक्ष रहे. संसद में हुई बहस के दौरान कई सांसदों ने यह स्पष्ट किया था कि यह विश्वविद्यालय केवल एक और डिग्री देने वाला संस्थान न बने, बल्कि नए विचारों, सामाजिक सरोकारों और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे. खास तौर पर समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक उच्च शिक्षा को पहुंचाना इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल था.

दूसरी यूनिवर्सिटी से कितना अलग है JNU?

जेएनयू की स्थापना के पीछे नेहरूवादी विचारधारा की स्पष्ट झलक मिलती है. इसके मूल उद्देश्यों में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक जीवन शैली, अंतरराष्ट्रीय समझ और समाज की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल था. विश्वविद्यालय का शैक्षणिक दर्शन आत्म-विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच के जरिए ज्ञान को लगातार नया करने पर आधारित रखा गया.

जेएनयू की अकादमिक संरचना पारंपरिक विश्वविद्यालयों से अलग रखी गई. यहां विभागों की जगह स्कूल और केंद्र प्रणाली को अपनाया गया ताकि अलग-अलग विषयों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ सके. विश्वविद्यालय ने संकीर्ण विषयगत सीमाओं से बचते हुए ज्ञान की एकता पर जोर दिया. वर्तमान में जेएनयू में 10 स्कूल और 4 विशेष केंद्र हैं जिनके अंतर्गत कई अध्ययन केंद्र और शोध समूह काम करते हैं.

जेएनयू अपने उत्कृष्ट शिक्षक-छात्र अनुपात के लिए भी जाना जाता है, जो लगभग 1:10 के आसपास रहता है. यहां की शिक्षण पद्धति छात्रों को रटी-रटाई जानकारी दोहराने के बजाय स्वतंत्र सोच, तर्क और रचनात्मकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है. पूरी तरह आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली भी उस समय भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक नई पहल थी जो आज भी प्रभावी मानी जाती है.

जब इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का जेएनयू में हुआ विलय

जून 1970 में इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का जेएनयू में विलय कर दिया गया. इसके बाद यह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज बन गया. इससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति और वैश्विक अध्ययन के क्षेत्र में जेएनयू की पहचान और मजबूत हुई.

जेएनयू विदेशी भाषाओं के अध्ययन में भी अग्रणी रहा है. यह भारत का पहला संस्थान था जिसने एकीकृत पांच वर्षीय एमए कार्यक्रम के तहत विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम शुरू किए. मास्टर स्तर पर पढ़ाई मुख्य रूप से एकल विषयों पर केंद्रित रहती है लेकिन पीएचडी और रिसर्च लेवल पर विषयों की सीमाएं काफी लचीली हो जाती हैं. यहां पर्यावरण और साहित्य, अर्थशास्त्र और विज्ञान, समाजशास्त्र और सौंदर्यशास्त्र जैसे अंतरविषयक शोध को प्रोत्साहित किया जाता है.

कुल मिलाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना का मकसद केवल डिग्री देना नहीं था बल्कि ऐसे नागरिक और रिसर्चर तैयार करना था जो समाज, राजनीति, संस्कृति और विज्ञान के कठिन सवालों को वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से समझ सकें. यही वजह है कि जेएनयू आज भी भारत की सबसे चर्चित और प्रभावशाली यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.