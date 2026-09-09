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IIT मंडी का डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्वॉलिफिकेशन चाहिए? 2.25 लाख रुपये होगी महीने की सैलरी

शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मंडी में डायरेक्ट पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं, जानें कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई और कितनी मिलेगी सैलरी...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 09, 2026, 10:21 AM IST

IIT मंडी का डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्वॉलिफिकेशन चाहिए? 2.25 लाख रुपये होगी महीने की सैलरी

आईआईटी मंडी में डायरेक्ट के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू. (Image Credit: IIT Mandi Website)

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IT Mandi Director Appointment: आईआईटी मंडी में पोस्टर विवाद के कुछ दिनों के बाद ही यहां नए डायरेक्टर के पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है. संस्थान के वर्तमान डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा का कार्यकाल इसी साल दिसंबर 2026 में खत्म होने वाला है. इसी के मद्देनजर यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 5 साल का कार्यकाल पूरा होने तक या फिर 70 साल की उम्र तक देश के इस प्रीमियम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में की जाएगी.

कौन कर सकता है आईआईटी मंडी का डायरेक्टर के लिए आवेदन? 

शिक्षा मंत्रालय ने उम्मीदवारों के लिए कड़ी पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं. उम्मीदवार के पास किसी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. विशेष परिस्थितियों में साइंस, मैथ्स या मैनेजमेंट बैकग्राउंड के उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है. उम्मीदवारों का अपने पूरे करियर में उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड होना चाहिए.

इसके अलावा उनके पास किसी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी संस्थान या यूनिवर्सिटी में कम से कम 10 साल तक पढ़ाने का अनुभव भी होना चाहिए और साथ ही पीएचडी स्कॉलर्स को मार्गदर्शन देने का भी अनुभव होना चाहिए. 

उत्कृष्ट एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ उम्मीदवार के पास कम से कम पांच साल का प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व करने की क्षमता भी होनी चाहिए. अगर आयुसीमा की बात करें तो आवेदन की आखिरी तारीख तक उम्मीदवार की आयु 60 साल से कम होनी चाहिए. 

कितनी मिलेगी सैलरी?

आईआईटी मंडी के डायरेक्टर के पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवार को सरकारी नियमों के तहत मिलने वाले भत्तों के अलावा  ₹2,25,000 का मासिक वेतन मिलेगा. डायरेक्टर की भूमिका में संस्थान का अकादमिक और प्रशासनिक नेतृत्व करना, रिसर्च, इनोवेशन, उद्योग सहयोग और दीर्घकालिक संस्थागत विकास का मार्गदर्शन करना शामिल होगा. उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे हायर टेक्निकल एजुकेशन के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में अपनी समझ दिखाएं.

उम्मीदवारों का सिलेक्शन सर्च-कम-सिलेक्शन कमिटी की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा. यह कमिटी उम्मीदवारों से मिले आवेदन के साथ-साथ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिले नामांकनों पर भी विचार करेगी. 

कैसे करें आवेदन? 

उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्मेट में अपना बायोडाटा भेजना होगा, इसमें उनके शिक्षण, अनुसंधान, उद्योग-अकादमिक सहयोग और प्रशासनिक अनुभव को दिखाया जाना जरूरी है. उन्हें अपनी उम्मीदवारी के लिए दो पन्नों का जस्टिफिकेशन और आईआईटी मंडी के लिए दो पन्नों का विजन स्टेटमेंट भी देना होगा. सही तरीके से भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के जरिए 31 अक्टूबर 2026 तक शिक्षा मंत्रालय के पास पहुंच जाना चाहिए. आवेदन करने का पता है- 

The Under Secretary (TS.1)
Department of Higher Education
Ministry of Education
H-01, Work Hall No. 21108, First Floor
Kartavya Bhawan - 2
New Delhi – 110001

लिफाफे पर मोटे अक्षरों में APPLICATION FOR THE POST OF DIRECTOR, IIT MANDI  लिखा होना जरूरी है. इसके अलावा आवेदन की एक कॉपी एमएस वर्ड फॉर्मेट में councilo[iits@gmail.com पर भी ईमेल करनी होगी. 

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