क्या जयपुर में लीक हुआ NEET PG का पेपर, दोबारा क्यों होगा एग्जाम? PIB ने बताई पूरी सच्चाई

NEET PG 2026: नीट पीजी परीक्षाम का आयोजन जयपुर में दोबारा किया जाएगा. सोशल मीडिया पर पेपर लीक के दावों के बीच पीआईबी ने सच्चाई बताई है. परीक्षा का आयोजन देश भर में 30 अगस्त को किया गया था.

जयपुर में नीट पीजी परीक्षा का आयोजन दोबारा किया जाएगा

सोशल मीडिया पर पेपर लीक दोने के दावे किए जा रहे हैं

परीक्षा का आयोजन देश भर में कल किया गया था.

एग्जाम में देश भर के 2.66 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

NEET PG 2026: नीट पीजी 2026 पेपर लीक को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने गलत बताया. पीआईबी ने कहा कि किसी भी सेंटर पर नीट पीजी परीक्षा का पेपर नहीं लीक हुआ है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं. इस पर कोई भी कैंडिडेट भरोसा न करें. आइए जानते हैं कि जब पेपर लीक नहीं हुआ को जयपुर के केंद्र पर परीक्षा का आयोजन दोबारा क्यों किया जाएगा.

जयपुर केंद्र पर क्यों होगी दोबारा परीक्षा?

पीआईबी की फैक्ट चेक टीम के मुताबिक राजस्थान के जयपुर स्थित सीतापुरा परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खराबी आई थी. यह समस्या केंद्रों की आंतरिक बिजली आपूर्ति से जुड़ी खराबी के कारण हुई थी. PIB ने स्पष्ट किया कि तकनीकी और बिजली से जुड़ी समस्या को प्रश्न पत्र लीक से जोड़कर सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाई जा रही है. केंद्र पर प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 5 सितंबर को दोबारा एग्जाम का आयोजन किया जाएगा.

Social media posts are claiming that the NEET PG exam question papers were leaked in Jaipur. #PIBFactCheck:



❌This claim is #Misleading.



✅ There has been no question paper leak in the NEET PG examination.



✅ Technical disruptions were faced at test centres at iON… pic.twitter.com/J6ibooDtiI — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 30, 2026

जयपुर केंद्र पर कितने अभ्यर्थी फिर देंगे परीक्षा?

बताया जा रहा है कि जयपुर के कुछ केंद्रों पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण परीक्षा प्रभावित हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है. जयपुर में 2,445 अभ्यर्थियों के लिए 5 सितंबर को फिर से एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने बताया कि जयपुर में दोबारा परीक्षा दोपहर 3 बजे होगी.

नीट पीजी परीक्षा में कितने कैंडिडेट्स हुए थे शामिल?

नीट पीजी परीक्षा एग्जाम का आयोजन 339 शहरों के 1111 केंद्रों पर किया गया था और कुल 2.66 लाख कैंडिडेट्स शामिल हुए थे, जबिक एग्जाम के लिए देश भर के कुल 2,73,096 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था. एग्जाम सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया है और परीक्षा की लाइव CCTV निगरानी की गई थी.

देश में नीट पीजी की कितनी सीटें?

देश में नीट पीजी की कुल 86,000 से अधिक सीटें हैं. इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 35000 के करीब सीटे हैं, जबकि प्राइवेट व डीम्ड विश्वविद्यालयों में लगभग 30000 सीटें हैं, बाकी शेष सीटें डीएनबी (DNB) और अन्य कोर्सेज के अंतर्गत आती हैं.

कितने नंबरों की होती है नीट परीक्षा?

नीट पीजी परीक्षा का आयोजन 3 घंटे के लिए किया जाता है और एग्जाम कुल 800 नंबरों का होता है और कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं. प्रत्येक सही प्रश्न के जवाब के लिए अभ्यर्थी को 4 नंबर दिए जाते हैं. वहीं गलत जवाब देने पर 1 नंबर काटे बी जाते हैं. परीक्षा पास करने के लिए जनरल कैंडिडेट को 50 फीसदी नंबर प्राप्त करने होते हैं. एग्जाम में पास करने वाले अभ्यर्थिों की MS, MD और पीजी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला मिलता है.

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