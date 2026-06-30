कितने स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं Chief of Army Staff? जानें Indian Army के नए COAS जनरल धीरज सेठ की क्वॉलिफिकेशन

जनरल धीरज सेठ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की रिटायरमेंट के बाद आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाल लिया है, जानें आखिर COAS कौन से स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं और नए आर्मी चीफ की क्वॉलिफिकेशन क्या है...

जनरल धीरज सेठ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का संभाला कार्यभार

उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह

इंडियन आर्मी की हाईएस्ट सर्विंग पोस्ट है COAS

इस पोस्ट पर फोर-स्टार जनर को किया जाता है नियुक्त

COAS General Dhiraj Seth: इंडियन आर्मी को अपना नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिल गया है. जनरल धीरज सेठ ने 30 जून 2026 को भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभाला है. उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली जो अपने चार दशक के लंबे करियर के बाद आज, 30 जून को रिटायर हुए. COAS के रूप में जनरल धीरज सेठ का कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहेगा.

COAS General Dhiraj Seth: कौन होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ?

चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन आर्मी के प्रोफेशनल हेड होते हैं. यह भारतीय सेना का हाईएस्ट-सर्विंग पोस्ट है और इस पद पर चार सितारा जनरल को नियुक्त किया जाता है. COAS रक्षा मंत्रालय के अधीन होकर काम करते हैं और देश की सैन्य तैयारियों, युद्ध क्षमता, आधुनिकीकरण, रणनीतिक योजना, ट्रेनिंग और ऑपरेशनल कमान से जुड़े अहम फैसलों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं. इस पद को तीनों सेनाओं के सबसे सीनियर मिलिट्री पोजीशन में से एक माना जाता है.

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COAS General Dhiraj Seth: COAS बनने से पहले किस पद पर थे जनरल धीरज सेठ?

जनरल धीरज सेठ इंडियन आर्मी के फोर-स्टार जनरल अधिकारी हैं. COAS के रूप में नियुक्ति से पहले वह इंडियन आर्मी के 49वें वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पद पर थे. इससे पहले वे आर्मी की कई अहम कमानों और रणनीतिक नियुक्तियों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उनके लंबे सैन्य अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें अब इंडियन आर्मी की कमान सौंपी गई है.

COAS General Dhiraj Seth: COAS जनरल धीरज सेठ की क्वॉलिफिकेशन क्या है?

जनरल धीरज सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला के स्टूडेंट रह चुके हैं. NDA से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी की और दिसंबर 1986 में इंडियन आर्मी की बख्तरबंद कोर में कमीशन हासिल किया. लगभग 40 साल के आर्मी करियर में उन्होंने परिचालन, रणनीतिक योजना, क्षमता विकास, सैन्य आधुनिकीकरण और संस्थागत सुधार जैसी कई अहम फील्ड में उल्लेखनीय योगदान दिया है.

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उन्होंने रेगिस्तानी इलाके में एक बख्तरबंद रेजिमेंट की कमान संभाली, पश्चिमी मोर्चे पर बख्तरबंद ब्रिगेड का नेतृत्व किया और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों का भी नेतृत्व किया. लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने इंडियन आर्मी की प्रमुख स्ट्राइक फॉर्मेशन 'सुदर्शन चक्र कोर' की कमान संभाली. इसके बाद वे दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे. यहां उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सैन्य कार्यक्रमों और दूसरी औपचारिक जिम्मेदारियों को निभाया.

आर्मी कमांडर बनने के बाद जनरल धीरज सेठ ने दक्षिण पश्चिमी कमान और बाद में दक्षिणी कमान का नेतृत्व किया. इंडियन आर्मी में दो प्रमुख ऑपरेशनल कमानों की जिम्मेदारी संभालना बेहद खास उपलब्धि है. इन जिम्मेदारियों के दौरान उन्होंने सीमाई सुरक्षा, सैन्य तैयारियों, संयुक्त अभ्यासों और रणनीतिक संचालन की निगरानी की.

उन्होंने सेना मुख्यालय में भी कई अहम स्टाफ और रणनीतिक पदों पर काम किया. यहां उनकी भूमिका सैन्य योजना, बल प्रबंधन और भविष्य की युद्ध जरूरतों के मुताबिक सेना को तैयार करने में अहम रही. इंडियन आर्मी के आधुनिकीकरण में भी उनका खास योगदान रहा है. उन्होंने फ्रांस के पेरिस में कमांड एंड स्टाफ कोर्स भी किया है. . उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM), उत्तम युद्ध सेवा पदक (UYSM) और अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM) से भी सम्मानित किया जा चुका है.