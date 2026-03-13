FacebookTwitterYoutubeInstagram
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है? संसद से राष्ट्रपति तक समझिए सारे संवैधानिक नियम

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है? संसद से राष्ट्रपति तक समझिए सारे संवैधानिक नियम

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 2 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज, इस लिंक से फटाफट भर लें फॉर्म

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 2 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज, इस लिंक से फटाफट भर लें फॉर्म

Egg Boiling: अंडे उबालते वक्त पानी में नींबू क्यों डालते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह 

Egg Boiling: अंडे उबालते वक्त पानी में नींबू क्यों डालते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह

जब Mohammed Rafi ने 24 घंटे में रिकॉर्ड किए थे 5 सुपरहिट गाने, जानिए किन सितारों के बने थे आवाज

जब Mohammed Rafi ने 24 घंटे में रिकॉर्ड किए थे 5 सुपरहिट गाने, जानिए किन सितारों के बने थे आवाज

Patharchatta Leaves Benefits: पत्थरचट्टे के पत्तों में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, सेवन करने पर मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

पत्थरचट्टे के पत्तों में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, सेवन करने पर मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

LPG Crisis: इंडक्शन पर भी बनेगी चूल्हे जैसी नर्म और फूली-फूली रोटियां, अपनाएं ये 5 टिप्स

LPG Crisis: इंडक्शन पर भी बनेगी चूल्हे जैसी नर्म और फूली-फूली रोटियां, अपनाएं ये 5 टिप्स

एजुकेशन

एजुकेशन

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है? संसद से राष्ट्रपति तक समझिए सारे संवैधानिक नियम

भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है. जानें आखिर क्यों इसके नियम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसे हैं और क्यों इस पद को संवैधानिक रूप से सबसे सुरक्षित माना जाता है...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 13, 2026, 03:39 PM IST

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है? संसद से राष्ट्रपति तक समझिए सारे संवैधानिक नियम

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Image Credit: @ECISVEEP)

इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर नोटिस दिया है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है. 

भारत के चुनाव आयोग का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं इसलिए यह पद बेहद जिम्मेदारी वाला माना जाता है. देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने में इस पद की अहम भूमिका होती है. चुनाव आयोग का काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी और संचालन करना है. इसी वजह से संविधान ने इस पद को काफी मजबूत सुरक्षा भी प्रदान की है ताकि कोई भी सरकार आसानी से मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से न हटा सके.

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का क्या है कानूनी प्रावधान?

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) में दिया गया है. इस प्रावधान के अनुसार चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया बेहद कठोर रखी गई है. संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है यानी उन्हें केवल सिद्ध दुर्व्यवहार (Proved Misbehaviour) या अक्षमता (Incapacity) के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है. इसके अलावा नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान पहुंचे.

संसद ने साल 2023 में Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 भी पारित किया है. इस कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, कार्यकाल, इस्तीफे और हटाने से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है. हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मूल प्रक्रिया वही रहती है जो संविधान में तय की गई है.

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के क्या हैं नियम?

भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया होती है जो काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के समान होती है. इसके लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. लोकसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं. इसके बाद यह प्रस्ताव संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाता है. अध्यक्ष या सभापति के पास यह अधिकार होता है कि वे प्रस्ताव को स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें.

अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनाई जाती है. इस समिति में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं. समिति आरोपों की विस्तार से जांच करती है और मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना पक्ष रखने और बचाव करने का पूरा मौका दिया जाता है. अगर जांच के बाद समिति को लगता है कि आरोप साबित नहीं हुए हैं तो मामला वहीं खत्म हो जाता है और प्रस्ताव अपने आप निरस्त हो जाता है.

संवैधानिक रूप से काफी सुरक्षित है मुख्य चुनाव आयुक्त का पद

लेकिन अगर समिति यह पाती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गए आरोप सिद्ध हैं या वे अक्षमता से ग्रस्त हैं तो समिति अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप देती है. इसके बाद उस प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में मतदान कराया जाता है. प्रस्ताव पारित होने के लिए विशेष बहुमत जरूरी होता है. विशेष बहुमत का मतलब है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन मिलना.

अगर यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसी विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो संसद राष्ट्रपति को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजती है. इसके बाद भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का अंतिम और आधिकारिक आदेश जारी करते हैं. यही कारण है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बेहद कठिन प्रक्रिया है और यह पद संवैधानिक रूप से काफी सुरक्षित माना जाता है. 

