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CBSE 10th Result 2026 2nd Board को लेकर क्या है अपडेट? बिना वेबसाइट ओपन किए ऐसे भी चेक कर पाएंगे स्कोरकार्ड

CBSE 10th Result 2026 2nd Board: सीबीएसई 10वीं कक्षा की इंप्रूवमेंट परीक्षा या दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स अब बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जानें कब आएगा रिजल्ट और कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jun 30, 2026, 11:29 AM IST

CBSE 10th Result 2026 2nd Board को लेकर क्या है अपडेट? बिना वेबसाइट ओपन किए ऐसे भी चेक कर पाएंगे स्कोरकार्ड

CBSE 10th Result 2026 2nd Board कब आएगा? (Image Credit: ANI)

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  • सीबीएसई जल्द जारी कर सकता है 10वीं दूसरे बोर्ड का रिजल्ट
  • स्टूडेंट्स  cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर चेक कर पाएंगे स्कोरकार्ड
  • बिना ऑफिशियल वेबसाइट स्टूडेंट्स SMS से भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट
  • रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स 11वीं में एडमिशन पाने के लिए कर सकते हैं आवेदन

CBSE 10th Result 2026 2nd Board: सीबीएसई जल्द ही दसवीं कक्षा के दूसरे एग्जाम के नतीजे जारी करने वाले है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर पाएंगे. हालांकि, सीबीएसई की ओर से अभी नतीजे जारी करने की तारीख और समय को लेकर कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है. स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक करने के लिए रोल नंबर, स्कूल का नाम, एडमिट कार्ड आईडी और माता का नाम  जैसे लॉगइन डिटेल्स की जरूरत होगी. 

CBSE 10th Result 2026 2nd Board: कैसे चेक कर पाएंगे सीबीएसई कक्षा 10वीं दूसरे बोर्ड का रिजल्ट?

उम्मीदवार सीबीएसई कक्षा 10वीं के दूसरे बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर Results सेक्शन में जाएं और View Results पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर, एडमिट आईडी कार्ड, स्कूल नंबर और माता का नाम एंटर करें.
- सीबीएसई कक्षा 10 दूसरे फेज का रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- अपना रिजल्ट चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें. 

CBSE 10th Result 2026 2nd Board: SMS से कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. एसएमएस से अपना रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को CBSE10 <रोल नंबर> <स्कूल कोड> <सेंटर नंबर> लिखकर 7738299899 पर भेजना होगा. इसके बाद उनका स्कोरकार्ड उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा.

सीबीएसई 10वीं बोर्ड के दूसरे चरण का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स 11वीं कक्षा में एडमिशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों को ओरिजनल मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट (अगर लागू हो) और पासपोर्ट साइज की तस्वीर की जरूरत पड़ेगी.

CBSE 10th Result 2026 2nd Board: कब हुआ था दूसरा बोर्ड एग्जाम?

सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा 15 से 21 मई 2026 को आयोजित की गई थी. इस एग्जाम में कुल 6,68,854 रेगुलर स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इन स्टूडेंट्स में से 5,25,655 स्टूडेंट्स ने मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए यह परीक्षा दी थी. वहीं, कंपार्टमेंट कैटिगरी वाले 85,285 स्टूडेंट्स भी इस परीक्षा में शामिल हुए थे.

सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के मेन एग्जाम में 24,83,479 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इनमें से 24,71,777 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे. कुल 2,326,008 स्टूडेंट्स 10वीं बोर्ड के मेन एग्जाम में पास हुए थे. ऐसे में कुल पास परसेंट 93.70% था. 2026 एकेडमिक सेशन की शुरुआत में सीबीएसई ने दो बोर्ड एग्जाम सिस्टम शुरू किया था जिसका मकसद जो स्टूडेंट्स अपने पहले बोर्ड के नंबरों से खुश नहीं है, उन्हें  अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का एक मौका देना था.

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