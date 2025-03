आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को विदेशी इंस्टीट्यूट से बुलावा आया है. उन्होंने खुद बताया कि उन्हें 5 से 13 मार्च तक अमेरिका के बोस्टन में हार्वर्ड केनेडी स्कूल में 21वीं सदी के लिए ग्लोबल लीडरशिप और पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए चुना गया है. दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक हार्वर्ड केनेडी स्कूल हर साल दुनियाभर के नेताओं के एक चुनिंदा समूह को इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है. यह सार्वजनिक नीति, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व पर गहन अध्ययन और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है.

AAP सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बुलावा आने पर उत्साहित आप सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- 'सीखना एक आजीवन यात्रा है! मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा अमेरिका के बोस्टन में हार्वर्ड केनेडी स्कूल में 21वीं सदी के लिए वैश्विक नेतृत्व और सार्वजनिक नीति पर अपने कार्यक्रम के लिए चुना गया है.'

Learning is a lifelong journey!



I am delighted to share that I've been selected by the prestigious Harvard University for its program on Global Leadership and Public Policy for the 21st Century - at Harvard Kennedy School @Kennedy_School in Boston, USA.



As one of the youngest… pic.twitter.com/q7BoGvhO3k