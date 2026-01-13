FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
एजुकेशन

एजुकेशन

Adaptive Pattern क्या होता है? IIT Council ने क्यों दिया JEE Advanced में लागू करने का सुझाव

हाल ही में IIT काउंसिल ने JEE Advanced को एडेप्टिव पैटर्न पर आधारित करने का सुझाव दिया है. जानें क्या है यह पैटर्न और इसके लागू होने से जेईई एडवांस्ड पर क्या होगा असर...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 13, 2026, 08:13 PM IST

Adaptive Pattern क्या होता है? IIT Council ने क्यों दिया JEE Advanced में लागू करने का सुझाव
IIT में दाखिले के लिए होने वाली सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक JEE Advanced के पैटर्न में आने वाले समय में बड़ा बदलाव हो सकता है. हाल ही में IIT काउंसिल ने JEE Advanced को एडेप्टिव पैटर्न पर आधारित करने का सुझाव दिया है. IIT काउंसिल IITs की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है जिसमें देश के सभी 23 IITs के डायरेक्टर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री शामिल होते हैं. इसी परिषद के माध्यम से IITs से जुड़े बड़े नीतिगत फैसले लिए जाते हैं.

काउंसिल का मानना है कि मौजूदा परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है ताकि छात्रों की वास्तविक योग्यता, सोचने की क्षमता और समस्या समाधान कौशल का बेहतर आकलन किया जा सके.

क्या है एडेप्टिव पैटर्न?

एडेप्टिव टेस्टिंग एक आधुनिक और तकनीक-आधारित परीक्षा प्रणाली है. इसमें सभी स्टूडेंट्स को एक जैसे प्रश्न नहीं दिए जाते बल्कि कंप्यूटर सिस्टम स्टूडेंट्स के उत्तरों के आधार पर अगला सवाल तय करता है. अगर कोई स्टूडेंट किसी सवाल का सही जवाब देता है तो अगला सवाल थोड़ा अधिक कठिन हो जाता है. वहीं अगर जवाब गलत होता है तो अगला सवाल पहले के अपेक्षाकृत आसान हो सकता है.

इस सिस्टम का उद्देश्य छात्रों को डराना नहीं बल्कि उनकी वास्तविक क्षमता को मापना होता है. एडेप्टिव टेस्टिंग में दो बातों का मूल्यांकन किया जाता है. पहला छात्र कितनी सटीकता से प्रश्न हल करता है. दूसरा वह अधिकतम किस स्तर की कठिनाई तक के प्रश्न सॉल्व कर सकता है. इन्हीं दोनों आधारों पर छात्र की रैंक और चयन तय किया जाता है. इससे केवल रटने वाले नहीं, बल्कि तार्किक सोच, विश्लेषण क्षमता और गहरी समझ रखने वाले छात्रों को फायदा मिलता है.

JEE Advanced में एडेप्टिव टेस्टिंग का क्या असर होगा?

अगर JEE Advanced में एडेप्टिव पैटर्न लागू होता है तो परीक्षा का स्वरूप काफी बदल जाएगा. इससे छात्रों पर अनावश्यक मानसिक दबाव कम हो सकता है क्योंकि सभी को बेहद कठिन या बेहद आसान प्रश्नों से नहीं जूझना पड़ेगा. रटने पर आधारित तैयारी की जगह कॉन्सेप्ट और समझ पर आधारित चयन को बढ़ावा मिलेगा.

इसके अलावा चयन प्रक्रिया में आलोचनात्मक सोच, तार्किक तर्क और समस्या समाधान क्षमता को ज्यादा महत्व मिलेगा. माना जा रहा है कि इससे पेपर लीक जैसी अनियमितताओं पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है क्योंकि हर छात्र का पेपर अलग होगा.

कोचिंग पर निर्भरता घटेगी या बदलेगी?

यह कहा जा रहा है कि एडेप्टिव पैटर्न से कोचिंग पर छात्रों की निर्भरता कम हो सकती है. लेकिन इस दावे को कई एक्सपर्ट्स पूरी तरह सही नहीं मानते. GRE, GMAT, TOEFL और IELTS जैसी इंटरनेशनल परीक्षाएं पहले से ही एडेप्टिव पैटर्न पर आधारित हैं. इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेते हैं.

अंतर बस इतना होता है कि कोचिंग का तरीका बदल जाता है. फोकस रटने से हटकर सोचने की रणनीति, स्पीड, एक्यूरेसी और मानसिक तैयारी पर आ जाता है. यानी कोचिंग पूरी तरह खत्म नहीं होती बल्कि उसका स्वरूप बदल जाता है.

टाइम मैनेजमेंट में भी आएगा बड़ा बदलाव?

फिलहाल JEE Advanced का पेपर लगभग 3 घंटे का होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों विषयों से सवाल होते हैं. मौजूदा सिस्टम में छात्र अपनी सुविधा के अनुसार समय बांट सकते हैं. कोई फिजिक्स को पहले करता है, कोई मैथ्स को ज्यादा समय देता है. किसी सेक्शन के लिए तय समय सीमा नहीं होती. लेकिन एडेप्टिव पैटर्न में यह आजादी काफी हद तक खत्म हो सकती है.

इस सिस्टम में कंप्यूटर छात्र के हर उत्तर के आधार पर अगला प्रश्न तय करेगा इसलिए परीक्षा अधिक नियंत्रित और संरचित हो जाएगी. समय प्रबंधन सिस्टम-ड्रिवन होगा, न कि पूरी तरह छात्र के हाथ में. ऐसे में अगर JEE Advanced में एडेप्टिव पैटर्न लागू होता है तो यह सिर्फ परीक्षा का पैटर्न नहीं बदलेगा बल्कि छात्रों की तैयारी, सोच और रणनीति सभी में बड़ा बदलाव लाएगा.

