Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

करोड़ों की लग्जरी कार में घूमते दिखे 10 साल के अभिनव अरोड़ा, वीडियो देख सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

ICC ने महिला वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी में की बढ़ोतरी, मेंस से इतनी अधिक मिलेगी राशि

क्या है प्रतिभा सेतु जिससे UPSC फेल कैंडिडेट्स को मिलेगी सरकारी जॉब?

Ganesh Visarjan 2025: 3, 5 और 7 दिन में भी कर सकते हैं गणपति विसर्जन, जानें इसकी तारीख और शुभ मुहूर्त

बिहार SIR पर SC का बड़ा फैसला 1 सितंबर के बाद भी चलता रहेगा वोटर लिस्ट अपडेट

Blood Moon: 82 मिनट तक इस तारीख को 'खून' जैसा लाल दिखाई देगा चांद, साल के आखिरी चंद्रग्रहण का सूतककाल क्या होगा?

LNMU UG Admission 2025: ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की खाली सीटों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें सारी डिटेल्स

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों का स्वास्थ्य रहता है खराब, जीवनभर रहते हैं किसी न किसी बीमारी के शिकार

झूठ बोल रहे हैं Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट अभिषक बजाज? Ex-Wife का दावा- वो बैचलर नहीं, तलाकशुदा है

Stomach Cancer: युवा पीढ़ी के लिए काल बन रहा पेट का कैंसर! क्यों बढ़ रही है ये बीमारी? डॉक्टर से जानिए बचाव के उपाय

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
करोड़ों की लग्जरी कार में घूमते दिखे 10 साल के अभिनव अरोड़ा, वीडियो देख सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

करोड़ों की लग्जरी कार में घूमते दिखे 10 साल के अभिनव अरोड़ा, वीडियो देख सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

ICC ने महिला वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी में की बढ़ोतरी, मेंस से इतनी अधिक मिलेगी राशि

ICC ने महिला वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी में की बढ़ोतरी, मेंस से इतनी अधिक मिलेगी राशि

क्या है प्रतिभा सेतु जिससे UPSC फेल कैंडिडेट्स को मिलेगी सरकारी जॉब?

क्या है प्रतिभा सेतु जिससे UPSC फेल कैंडिडेट्स को मिलेगी सरकारी जॉब?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों का स्वास्थ्य रहता है खराब, जीवनभर रहते हैं किसी न किसी बीमारी के शिकार

इन तारीखों में जन्मे लोगों का स्वास्थ्य रहता है खराब, जीवनभर रहते हैं किसी न किसी बीमारी के शिकार

झूठ बोल रहे हैं Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट अभिषक बजाज? Ex-Wife का दावा- वो बैचलर नहीं, तलाकशुदा है

झूठ बोल रहे हैं Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट अभिषक बजाज? Ex-Wife का दावा- वो बैचलर नहीं, तलाकशुदा है

खुद की वैल्यू बढ़ाना है तो जान लें ये 10 सिद्धांत, कुछ भी बोलने से पहले दस बार सोचेंगे लोग

खुद की वैल्यू बढ़ाना है तो जान लें ये 10 सिद्धांत, कुछ भी बोलने से पहले दस बार सोचेंगे लोग

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

क्या है प्रतिभा सेतु जिससे UPSC फेल कैंडिडेट्स को मिलेगी सरकारी जॉब?

यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन फाइनल लिस्ट में जगह बनाने में नाकामयाब रहे तो प्रतिभा सेतु आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, जानें क्या है यह योजना और कैसे इससे मिलेगी जॉब...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 01, 2025, 03:39 PM IST

क्या है प्रतिभा सेतु जिससे UPSC फेल कैंडिडेट्स को मिलेगी सरकारी जॉब?

Pratibha Setu

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नंबरों से सिविल सेवा परीक्षा की फाइनल लिस्ट में जगह बनाने में चूक जा रहे हैं तो आपके लिए प्रतिभा सेतु काफी मददगार साबित हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड में यूपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट से चूकने वाले उम्मीदवारों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'प्रतिभा सेतु' लॉन्च करने की घोषणा की है. इस प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स का डेटा मौजूद होगा जिससे उन्हें उन्हें भविष्य में अवसरों के लिए मदद मिलेगी.

प्रतिभा सेतु क्या है?

प्रतिभा सेतु उन उम्मीदवारों के लिए शुरू किया गया है, जिन्होंने यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी चरणों प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू को पास कर लिया है लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं. 

यह भी पढ़ें- 22 लाख की नौकरी छोड़ क्रैक की UPSC, IPS को बनाया जीवनसाथी, जानें एक IITian की अनोखी कहानी

यह डिजिटल प्लेटफॉर्म 19 जून 2025 को लॉन्च किया गया था और पीएम मोदी ने हालिया मन की बात के संबोधन में इस पर प्रकाश डाला. इसमें सिविल सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, वन सेवा, सीएपीएफ, भू-वैज्ञानिक, सीडीएस, चिकित्सा सेवा और आईईएस/आईएसएस सहित कई परीक्षाएं शामिल हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवारों की कड़ी मेहनत से अर्जित प्रतिभा व्यर्थ न जाए.

प्रतिभा सेतु कैसे काम करती है?

केन्द्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और निजी फर्मों सहित एम्प्लॉयर पोर्टल पर एक्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं जो अक्सर कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर वेरिफिकेशन के माध्यम से होता है.

एक बार वेरिफाई हो जाने के बाद एम्प्लॉयर को लॉगिन क्रेडेंशियल मिलता है और वे सीधे जुड़ने और नियुक्ति करने के लिए उम्मीदवार के बायोडेटा (योग्यता, परीक्षा विवरण, संपर्क जानकारी ) को ब्राउज़ कर सकते हैं. एम्पलॉयर सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों तक पहुंच सकते हैं जो यूपीएससी की परीक्षाओं में शामिल हुए हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों का स्वास्थ्य रहता है खराब, जीवनभर रहते हैं किसी न किसी बीमारी के शिकार
इन तारीखों में जन्मे लोगों का स्वास्थ्य रहता है खराब, जीवनभर रहते हैं किसी न किसी बीमारी के शिकार
झूठ बोल रहे हैं Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट अभिषक बजाज? Ex-Wife का दावा- वो बैचलर नहीं, तलाकशुदा है
झूठ बोल रहे हैं Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट अभिषक बजाज? Ex-Wife का दावा- वो बैचलर नहीं, तलाकशुदा है
खुद की वैल्यू बढ़ाना है तो जान लें ये 10 सिद्धांत, कुछ भी बोलने से पहले दस बार सोचेंगे लोग
खुद की वैल्यू बढ़ाना है तो जान लें ये 10 सिद्धांत, कुछ भी बोलने से पहले दस बार सोचेंगे लोग
कितने पढ़े-लिखे हैं 5 महीने में Meta का सुपरइंटेलिजेंस लैब छोड़ने वाले Rishabh Agarwal? जानिए पूरी प्रोफाइल
कितने पढ़े-लिखे हैं 5 महीने में Meta का सुपरइंटेलिजेंस लैब छोड़ने वाले Rishabh Agarwal? जानिए पूरी प्रोफाइल
Expensive Hotels In Hindustan: भारत के ये हैं 5 सबसे महंगे होटल, जहां एक रात का किराया एक आईफोन से भी ज्यादा है
भारत के ये हैं 5 सबसे महंगे होटल, जहां एक रात का किराया एक आईफोन से भी ज्यादा है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE