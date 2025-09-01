क्या है प्रतिभा सेतु जिससे UPSC फेल कैंडिडेट्स को मिलेगी सरकारी जॉब?

करोड़ों की लग्जरी कार में घूमते दिखे 10 साल के अभिनव अरोड़ा, वीडियो देख सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल
यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन फाइनल लिस्ट में जगह बनाने में नाकामयाब रहे तो प्रतिभा सेतु आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, जानें क्या है यह योजना और कैसे इससे मिलेगी जॉब...
अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नंबरों से सिविल सेवा परीक्षा की फाइनल लिस्ट में जगह बनाने में चूक जा रहे हैं तो आपके लिए प्रतिभा सेतु काफी मददगार साबित हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड में यूपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट से चूकने वाले उम्मीदवारों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'प्रतिभा सेतु' लॉन्च करने की घोषणा की है. इस प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स का डेटा मौजूद होगा जिससे उन्हें उन्हें भविष्य में अवसरों के लिए मदद मिलेगी.
प्रतिभा सेतु उन उम्मीदवारों के लिए शुरू किया गया है, जिन्होंने यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी चरणों प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू को पास कर लिया है लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं.
यह डिजिटल प्लेटफॉर्म 19 जून 2025 को लॉन्च किया गया था और पीएम मोदी ने हालिया मन की बात के संबोधन में इस पर प्रकाश डाला. इसमें सिविल सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, वन सेवा, सीएपीएफ, भू-वैज्ञानिक, सीडीएस, चिकित्सा सेवा और आईईएस/आईएसएस सहित कई परीक्षाएं शामिल हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवारों की कड़ी मेहनत से अर्जित प्रतिभा व्यर्थ न जाए.
केन्द्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और निजी फर्मों सहित एम्प्लॉयर पोर्टल पर एक्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं जो अक्सर कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर वेरिफिकेशन के माध्यम से होता है.
एक बार वेरिफाई हो जाने के बाद एम्प्लॉयर को लॉगिन क्रेडेंशियल मिलता है और वे सीधे जुड़ने और नियुक्ति करने के लिए उम्मीदवार के बायोडेटा (योग्यता, परीक्षा विवरण, संपर्क जानकारी ) को ब्राउज़ कर सकते हैं. एम्पलॉयर सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों तक पहुंच सकते हैं जो यूपीएससी की परीक्षाओं में शामिल हुए हैं.
