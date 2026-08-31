सिविल सेवा छोड़ अब क्या कर रहे हैं दिव्या मित्तल के पति गगनदीप सिंह ढिल्लों? जानें उनकी डिग्री और अब तक का करियर

एजुकेशन
IAS अधिकारी दिव्या मित्तल के पति गगनदीप सिंह ढिल्लों ने भी 4 साल पहले अपनी प्रशासनिक सेवा की जॉब को अलविदा कह दिया था. अब वे कॉरपोरेट सेक्टर में बड़े पद पर तैनात हैं, जानें उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड और अब तक का करियर...
आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद अब उनके पति गगनदीप सिंह ढिल्लों भी अपने करियर को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने साल 2022 में अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया था. सिविल सेवा छोड़ने से पहले वह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में इंडियन ट्रेड सर्विस में कार्यरत थे. यहां वे फॉरेन ट्रेड और एक्सपोर्ट कंट्रोल जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे.
गगनदीप सिंह ढिल्लों का एकेडमिक बैकग्राउंड बेहद मजबूत और प्रेरणादायक रहा है. उन्होंने साल 1998 से 2002 में देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने आईआईएम बैंगलोर से साल 2003 से 2005 में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में एमबीए की पढ़ाई पूरी की. इतना ही नहीं, अपनी सीखने की ललक को बरकरार रखते हुए उन्होंने साल 2019 से 2020 में एमआईटी से डेटा, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में माइक्रोमास्टर्स प्रोग्राम भी पूरा किया.
प्रशासनिक सेवा में आने से पहले उन्होंने इंटरनेशनल कॉरपोरेट जगत में एक लंबा और सफल सफर तय किया था. मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट मेकिंग, क्रेडिट ऑप्शन ट्रेडिंग और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के क्षेत्र में गहन अनुभव हासिल किया. अपने कॉरपोरेट करियर के दौरान उन्होंने सिंगापुर में बीएनपी पारिबास और लंदन में सिटीग्रुप जैसे दिग्गज अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ काम किया.
लंदन की अपनी अच्छी-खासी कॉरपोरेट जॉब छोड़कर भारत लौटने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी का फैसला किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए दिल्ली में रहकर खुद तैयारी की और साल 2011 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा क्रैक कर ली. इसके बाद वह इंडियन ट्रेड सर्विस (ITS) में शामिल हुए.
सरकारी सेवा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं. उन्होंने दिल्ली में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के रूप में काम करते हुए भारत की इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट कंट्रोल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई.
साल 2022 में सिविल सेवा को अलविदा कहने के बाद गगनदीप सिंह ढिल्लों ने एक बार फिर प्राइवेट सेक्टर और फाइनेंशियल मार्केट की तरफ रुख किया. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, आज वे 'न्यूराकैप' में एल्गोरिदमिक ट्रेडर के रूप में काम कर रहे हैं, जहां उनका सालों का वित्तीय अनुभव और बेहद काम आ रहा है.