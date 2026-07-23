Tear Gas में आखिर ऐसा होता क्या है जो आंखों से निकलवा देता है आंसू? जानें किस युद्ध में पहली बार हुआ था इस्तेमाल

आखिर टीयर गैस होता क्या है और इसके संपर्क में आते ही आंखों से क्यों आंसू निकलने लगते हैं? समझें आंसू गैस का सारा साइंस और इतिहास में सबसे पहले कब हुआ इस्तेमाल...

कोई गैस नहीं बल्कि कैमिकल कंपाउंड होता है टीयर गैस

आंखों के साथ-साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम पर भी डालता है असर

सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था आंसू गैस का इस्तेमाल

पहले CN और अब CS का आंसू गैस के रूप में होता है इस्तेमाल

दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद की ओर जाते हुए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे. ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर टीयर गैस होता क्या है और इसके संपर्क में आते ही आंखों से क्यों आंसू निकलने लगते हैं? आम बोलचाल में भले ही इसे आंसू गैस कहा जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि असल में यह कोई गैस है ही नहीं.

क्या होता है टीयर गैस?

टीयर गैस ऐसे कैमिकल कंपाउंड का समूह है जो आंखों, नाक, मुंह, गले और फेफड़ों में तेज जलन पैदा करते हैं. इन्हें हवा में फैलाने के तरीके भी अलग-अलग हैं. स्प्रे, एरोसोल या ग्रेनेड की मदद से इसे फैलाया जा सकता है. इसके संपर्क में आने पर आंखों में तेज जलन, पानी आना, पलकें बंद होना, नाक बहना, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि, यह असर कुछ ही मिनटों का होता है.

आंसू गैस के लिए कई अलग-अलग तरह के कैमिकल का इस्तेमाल किया जाता है है. लेकिन क्लोरोएसिटोफिनोन (CN) और 2-क्लोरोबेन्जीनमेलोनीनाइट्राइल (CS) सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टीयर गैस है. CN को पुराने समय में दंगा नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि CS आज के दौर में सबसे ज्यादा दंगा नियंत्रण में इस्तेमाल किया जाता है.

ये पदार्थ आंखों और रिस्पायरेटरी सिस्टम की संवेदनशील झिल्लियों में जलन पैदा करते हैं. इसकी वजह से शरीर के रिस्पॉन्स एक्शन के रूप में आंखों से आंसू आने लगते हैं और व्यक्ति कुछ समय के लिए ठीक से देख नहीं पाता. भले ही इसका असर परमानेंट नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से आंखों, त्वचा और सांस लेने की प्रक्रिया पर गंभीर असर पड़ सकता है.





इतिहास में सबसे पहले कब हुआ था आंसू गैस का इस्तेमाल?

फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरुआती दौर में फ्रांसीसी सेना ने अगस्त 1914 में जर्मन सैनिकों के खिलाफ एथिल ब्रोमोएसिटेट जैसे आंसू पैदा करने वाले एजेंट का इस्तेमाल किया था. इसके बाद जर्मनी ने भी 1914 में जलन पैदा करने वाले एजेंटों का इस्तेमाल किया. जनवरी 1915 में जर्मन सेना ने रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर जाइलिल ब्रोमाइड वाले गोले इस्तेमाल किए.

बाद में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम बना दिए गए. साल 1925 के जेनेवा प्रोटोकॉल ने युद्ध में दम घोंटने वाली, जहरीली या इस तरह की खतरनाक गैसों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया. इसके बाद केमिकल वेपन्स कन्वेंशन (CWC) ने भी रासायनिक हथियारों पर रोक लगाई. हालांकि, आज दंगा रोकने के लिए कई देशों में पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियां टीयर गैस का इस्तेमाल करती हैं.