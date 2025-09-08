iPhone में 'i' का क्या मतलब होता है? जानें कैसे इस एक अक्षर में छिपा है Apple का पूरा विज़न

एप्पल के प्रोडेक्ट्स आप जरूर इस्तेमाल करते होंगे लेकिन क्या आपको iPhone में लगे i का मतलब पता है? यहां समझिए कंपनी का पूरा विजन...

एप्पल का आईफोन चलाने वालों को भी यह नहीं पता होगा कि आखिर इसके नाम में लगे 'i' का मतलब क्या है? iMac और iPod से लेकर iPad और iPhone तक Apple के लोअरकेस i का इस्तेमाल तकनीकी इतिहास में सबसे पहचाने जाने वाले ब्रांडिंग फैसलों में से एक बन गया है. हालांकि अगर अबतक आप इसे सिर्फ इंटरनेट समझते हैं तो आपको बता दें कि इसका एक से ज्यादा अर्थ है.

यह रहस्य साल 1998 का ​​है, जब Apple के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने iMac की लॉन्चिंग की थी. यह एक ऐसा कंप्यूटर था जिसने कंपनी को उथल-पुथल भरे दौर से बचाने में मदद की. लॉन्च प्रेजेंटेशन के दौरान स्टीव जॉब्स ने बताया कि i का मूल अर्थ इंटरनेट था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि iMac उभरते ऑनलाइन युग के लिए कैसे बनाया गया था. उस समय इंटरनेट का उपयोग अभी शुरुआती दौर में था और Apple खुद को इस डिजिटल क्रांति में सबसे आगे रखना चाहता था.

एप्पल के i के 5 दूसरे सीक्रेट मतलब के बारे में नीचे बताया जा रहा है-

Internet - 1998 में प्राथमिक प्रेरणा जो आईमैक की वेब से आसानी से जुड़ने की अभूतपूर्व क्षमता को दर्शाता है.

Individual - व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और अनुकूलन पर जोर, जो एप्पल के उत्पाद डिजाइन में प्रमुख तत्व हैं.

Instruct- शिक्षा और सीखने में एप्पल की भूमिका को दर्शाना, खासतौर से सहज, उपयोग में आसान उपकरणों के माध्यम से.

Inform- सूचना तक निर्बाध रूप से पहुंचने और उसे शेयर करने की क्षमता को दर्शाता है.

Inspire - अपने यूजर्स में रचनात्मकता और नवीनता को जगाने की एप्पल की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है.

ये पांच मतलब जॉब्स ने खुद iMac की घोषणा के दौरान बताए थे, लेकिन ब्रांड का "i" से जुड़ाव जल्द ही Apple के दूसरे उत्पादों तक भी फैल गया. iPod ने पोर्टेबल संगीत को मुख्यधारा में ला दिया, iPhone ने स्मार्टफोन की नई परिभाषा गढ़ी और iPad ने फ़ोन और लैपटॉप के बीच की खाई को पाट दिया. हर मामले में i ने अपनी बहुस्तरीय प्रतीकात्मकता को नई तकनीकी सीमाओं तक पहुंचाया.

तो अगली बार जब आप अपना iPhone उठाएं तो याद रखें कि वह छोटा सा i सिर्फ़ एक ब्रांडिंग का दिखावा नहीं है. यह एक जुड़ी हुई, जानकारी से भरी और प्रेरित दुनिया के लिए Apple के विज़न की विरासत है.

