Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार

Depression Symptoms: बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण

iPhone में 'i' का क्या मतलब होता है? जानें कैसे इस एक अक्षर में छिपा है Apple का पूरा विज़न

ट्रंप को क्यों आ रही 'दोस्त' मोदी की याद: मामला जितना बिजनेस का, उतना ही सियासी है!

Cancer Vaccine mRNA: रूसी वैज्ञानिकों का दावा; बगैर कीमोथेरेपी इस खतरनाक कैंसर को खत्म करेगी ये वैक्सीन!

कुतुब मीनार के 1600 साल पुराने लौह स्तंभ पर आज भी क्यों नहीं लगती जंग? जानें साइंटिफिक वजह

बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, Aadhaar को माना जाएगा 12वां दस्तावेज, नागरिकता को लेकर भी अहम टिप्पणी

Palmistry: हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?

Bihar Election: नीतीश सरकार ने बढ़ाई आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की सैलरी, बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार

विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार

Depression Symptoms: बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण

बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण

iPhone में 'i' का क्या मतलब होता है? जानें कैसे इस एक अक्षर में छिपा है Apple का पूरा विज़न

iPhone में 'i' का क्या मतलब होता है? जानें कैसे इस एक अक्षर में छिपा है Apple का पूरा विज़न

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

Palmistry: हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?

हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?

मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान

मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

iPhone में 'i' का क्या मतलब होता है? जानें कैसे इस एक अक्षर में छिपा है Apple का पूरा विज़न

एप्पल के प्रोडेक्ट्स आप जरूर इस्तेमाल करते होंगे लेकिन क्या आपको iPhone में लगे i का मतलब पता है? यहां समझिए कंपनी का पूरा विजन...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 08, 2025, 04:32 PM IST

iPhone में 'i' का क्या मतलब होता है? जानें कैसे इस एक अक्षर में छिपा है Apple का पूरा विज़न

Apple iphone

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एप्पल का आईफोन चलाने वालों को भी यह नहीं पता होगा कि आखिर इसके नाम में लगे 'i' का मतलब क्या है? iMac और iPod से लेकर iPad और iPhone तक Apple के लोअरकेस i का इस्तेमाल तकनीकी इतिहास में सबसे पहचाने जाने वाले ब्रांडिंग फैसलों में से एक बन गया है. हालांकि अगर अबतक आप इसे सिर्फ इंटरनेट समझते हैं तो आपको बता दें कि इसका एक से ज्यादा अर्थ है.

यह रहस्य साल 1998 का ​​है, जब Apple के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने iMac की लॉन्चिंग की थी. यह एक ऐसा कंप्यूटर था जिसने कंपनी को उथल-पुथल भरे दौर से बचाने में मदद की. लॉन्च प्रेजेंटेशन के दौरान स्टीव जॉब्स ने बताया कि i का मूल अर्थ इंटरनेट था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि iMac उभरते ऑनलाइन युग के लिए कैसे बनाया गया था. उस समय इंटरनेट का उपयोग अभी शुरुआती दौर में था और Apple खुद को इस डिजिटल क्रांति में सबसे आगे रखना चाहता था.

यह भी पढ़ें- सिर्फ 52 हजार में Apple लॉन्च करेगा MacBook, 1 लाख से महंगा लगेगा प्रोसेसर

एप्पल के i के 5 दूसरे सीक्रेट मतलब के बारे में नीचे बताया जा रहा है- 

Internet - 1998 में प्राथमिक प्रेरणा जो आईमैक की वेब से आसानी से जुड़ने की अभूतपूर्व क्षमता को दर्शाता है.
Individual - व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और अनुकूलन पर जोर, जो एप्पल के उत्पाद डिजाइन में प्रमुख तत्व हैं.
Instruct- शिक्षा और सीखने में एप्पल की भूमिका को दर्शाना, खासतौर से सहज, उपयोग में आसान उपकरणों के माध्यम से.
Inform- सूचना तक निर्बाध रूप से पहुंचने और उसे शेयर करने की क्षमता को दर्शाता है.
Inspire - अपने यूजर्स में रचनात्मकता और नवीनता को जगाने की एप्पल की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें- Software Engineer से लेकर Data Scientist तक, Apple में किसकी सैलरी है सबसे ज्यादा?

ये पांच मतलब जॉब्स ने खुद iMac की घोषणा के दौरान बताए थे, लेकिन ब्रांड का "i" से जुड़ाव जल्द ही Apple के दूसरे उत्पादों तक भी फैल गया. iPod ने पोर्टेबल संगीत को मुख्यधारा में ला दिया, iPhone ने स्मार्टफोन की नई परिभाषा गढ़ी और iPad ने फ़ोन और लैपटॉप के बीच की खाई को पाट दिया. हर मामले में i ने अपनी बहुस्तरीय प्रतीकात्मकता को नई तकनीकी सीमाओं तक पहुंचाया.

तो अगली बार जब आप अपना iPhone उठाएं तो याद रखें कि वह छोटा सा i सिर्फ़ एक ब्रांडिंग का दिखावा नहीं है. यह एक जुड़ी हुई, जानकारी से भरी और प्रेरित दुनिया के लिए Apple के विज़न की विरासत है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची
पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची
Palmistry: हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?
हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान
Breast Cancer: गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज
गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज
Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम
Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE