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विदेश में पढ़ाई करने को लेकर क्या सोचते हैं Gen Z? जानें Foreign Education में क्यों घट रही युवाओं की दिलचस्पी

क्या आप जानते हैं कि विदेश में पढ़ाई को लेकर भारत के भविष्य यानी Gen Z का नजरिया क्या है? जानें नई रिसर्च में क्या-क्या नई बातें आईं सामने...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 03, 2026, 12:27 PM IST

विदेश में पढ़ाई करने को लेकर क्या सोचते हैं Gen Z? जानें Foreign Education में क्यों घट रही युवाओं की दिलचस्पी

विदेश की पढ़ाई और Gen Z का सपना. (Image Credit: Canva)

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  • विदेश से पढ़ाई में कम हो रही Gen Z की दिलचस्पी
  • Emeritus की नई रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें आईं सामने
  • भारत में ही ऑफर किए जा रहे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे युवा
  • हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल में भी बढ़ रही युवाओं की दिलचस्पी

आजकल जेन जी की चर्चा हर तरफ हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं विदेश में पढ़ाई को लेकर भारत के भविष्य का नजरिया क्या है? कभी विदेश से पढ़ाई करना भारतीय परिवारों के लिए स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन अब धीरे-धीरे इसमें युवाओं की दिलचस्पी कम होती जा रही है. 

Emeritus की नई रिपोर्ट 'इंडियाज जेन जी आउटलुक 2026: रिकैलकुलेटिंग एजुकेशन, एंबिशन एंड सक्सेस, द नो कैप जनरेशन' में जेन जी की पढ़ाई के बारे में सोच को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. इसके मुताबिक, अब युवा भारत में ही ऑफर किए जा रहे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं.

विदेश में पढ़ाई करने में क्यों कम हो रही Gen Z की दिलचस्पी?

इस रिसर्च के लिए भारत के बड़े मेट्रो सिटीज में रहने वाले 15 से 28 साल के कुल 1,010 युवाओं का सर्वे किया गया. इसमें प्री-कॉलेज, कॉलेज पूरा कर रहे और अपने करियर के शुरुआती चरणों में मौजूद युवा शामिल थे.  इस सर्वे के मुताबिक, विदेश से पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाले 48 प्रतिशत युवाओं ने माना कि पिछले कुछ साल में उनकी दिलचस्पी में कमी आई है. इसकी सबसे बड़ी वजहें पढ़ाई का बढ़ता खर्च, वीजा से जुड़ी अनिश्चितता और पढ़ाई के बाद जॉब मिलने को लेकर संशय हैं. 

रिपोर्ट के मुताबिक, जिन युवाओं की दिलचस्पी में गिरावट आई, उनमें से 37 फीसदी ने बढ़ते खर्च को, 26 फीसदी ने वीजा और इमिग्रेशन से जुड़े मामलों को और 24 फीसदी ने विदेश में सुरक्षा और राजनीतिक अनिश्चितता को वजह बताया. इस मामले में अमेरिका को लेकर युवाओं की दिलचस्पी में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है.

बिना भारत छोड़े इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई का ऑप्शन भा रहा

वहीं दूसरी ओर, भारत को बिना छोड़े इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई हासिल करने का विकल्प युवाओं को खूब भा रहा है. करीब 87 प्रतिशत प्री-कॉलेज स्टेज के युवाओं और 92 प्रतिशत ट्रांजिशनिंग स्टेज के युवाओं ने कहा कि वे भारत में इंटरनेशनल लेवल पर रैंक रखने वाली यूनिवर्सिटीज के ऑफर किए जाने वाले पाठ्यक्रम में पढ़ाई का विचार करने की पूरी संभावना रखते हैं. 

ट्रांजिशनिंग स्टेज के युवाओं में से 69 फीसदी ने कहा कि वे विदेश जाकर पढ़ाई करने के बजाय भारत आधारित इंटरनेशनल प्रोग्राम को प्राथमिकता देंगे. वीजा को लेकर बनी अनिश्चितता को उन्होंने इसकी सबसे बड़ी वजह बताया.

हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल में भी युवाओं की रुचि बढ़ती दिख रही है. इस तरह के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को ज्यादातर पढ़ाई भारत में करने की सुविधा मिलती है, साथ ही होम कैंपस विजिट या सेमेस्टर एक्सचेंज के जरिए उन्हें विदेशी यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर भी मिल जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे हाइब्रिड प्रोग्राम को लेकर प्री-कॉलेज स्टेज के 27 फीसदी युवाओं और ट्रांजिशनिंग स्टेज के 39 फीसदी युवाओं ने दिलचस्पी जताई.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लर्निंग में बढ़ रही भूमिका

रिपोर्ट में लर्निंग के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका के बारे में भी बताया गया है.  इसके मुताबिक करीब 82 प्रतिशत युवा हफ्ते में कम से कम एक बार एआई या जेनरेटिव एआई टूल्स का इस्तेमाल कोई नई स्किल सीखने या खुद को अपडेट रखने के लिए करते हैं .

करियर के शुरुआती चरण के 65 फीसदी युवाओं ने यह भी माना कि आज के दौर में सिर्फ डिग्री होना जॉब मार्केट में सफलता के लिए काफी नहीं है. साथ ही, 75 फीसदी युवाओं ने कहा कि कॉम्पिटीशन में बने रहने के लिए सही स्किल सीखना बेहद जरूरी है. वहीं 60 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि लगातार खुद को अपस्किल करते रहने का प्रेशर उन्हें बर्नआउट कर देता है. 
 

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