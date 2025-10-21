FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिवाली पर अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिखाया खूबसूरत नजारा

दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा होता है बैंगन का उत्पादन? जानें भारत का नंबर

Mantra For Children: बच्चों की बुद्धि को तिव्र ओर एकाग्रता बढ़ाने के लिए जरूर कराएं इन मंत्रों का जाप, बच्चा करेगा टॉप

Delhi NCR Weather Today: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, एनसीआर में 600 के पार पहुंचा AQI

Blood Sugar : हाई ब्लड शुगर में दवा जैसे हैं ये फूड्स, डायबिटीज कंट्रोल करने का ये है नेचुरल तरीका

Brain Foods: सुस्त पड़े दिमाग का पावरहाउस हैं ये 5 सुपरफूड्स, तुरंत एक्टिवेट होगा ब्रेन

'मी नो पॉज मी प्ले' के जरिये भारत में पहली बार बड़े पर्दे पर आएगा मेनोपॉज जैसा विषय

 दिवाली के बाद बचे हुए दीयों का क्या करें? जान लें इन्हें निस्तारित करने का ये धार्मिक नियम

दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग से छाई गहरी धुंध, हवा हुई और जहरीली, आईएमडी की और गिरावट की चेतावनी

दिवाली पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम

एजुकेशन

गूगल मैप्स पर दिखने वाली हरी, लाल और बैंगनी रेखाएं आखिर बताती क्या हैं? समझें रंगों की जुबान

बहुत से लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसमें दिखाए गए रंगों का मतलब नहीं जानते. यही वजह है कि वे अक्सर ट्रैफ़िक में फंस जाते हैं या गलत रास्ता अपना लेते हैं. अगर आप इन रंगों की पहचान कर लें, तो न सिर्फ़ आपका समय बचेगा बल्कि आपकी यात्रा भी आरामदायक हो जाएगी.

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 21, 2025, 07:33 AM IST

गूगल मैप्स पर दिखने वाली हरी, लाल और बैंगनी रेखाएं आखिर बताती क्या हैं? समझें रंगों की जुबान

Google Map

इस समय हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर जगह जाने के लिए हम गूगल मैप्स पर निर्भर हैं. चाहें नजदीक की चाय की टपरी जाना हो या पहाड़ों पर रोड ट्रिप करनी हो, जहां भी हमें रास्ता ढूंढने की जरूरत होती है, हम जेब से मोबाइल निकालते हैं और झट से गूगल मैप्स खोल लेते हैं. हालांकि सिर्फ रास्तों को देखने की जगह उन रंगीन रेखाओं को भी समझना जरूरी है जो हमें गूगल मैप्स पर दिखने वाले रास्तों में दिखाई देते हैं. 

गूगल मैप्स पर हर रंग एक कहानी कहता है, चाहे जाम हो, ट्रैफ़िक की मुश्किलें हों, छिपी हुई पहाड़ियां हों या कभी-कभी तो गुप्त शॉर्टकट के बारे में भी ये जानकारी देता है. गूगल मैप्स की टेक्नीकलर दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर रेखा का एक मतलब है-

हरा मतलब आगे बढ़ो

जब गूगल मैप का रास्ता हरा दिखता है तो आप भाग्यशाली हैं. यह यातायात के सुचारू रूप से चलने का संकेत है. हरे रंग का मतलब है कि कोई जाम नहीं, कोई हॉर्न की आवाज नहीं, बस सहज यात्रा का संकेत देता है. अगर पूरा रास्ता हरा है तो आपके लिए भाग्यशाली दिन है और आप गति सीमा पर या उसके आसपास यात्रा की उम्मीद कर सकते हैं.

पीला और नारंगी रंग सावधानी का प्रतीक

जब भी गूगल मैप्स में पीला या नारंगी रेखाएं दिखाई दें तो उसे सावधानी का संकेत समझें. इसका मतलब है कि मध्यम भीड़भाड़ है. यातायात चल रहा है लेकिन उतना सुचारू रूप से नहीं. धीमी गति, हल्की ब्रेकिंग और कुछ अतिरिक्त समय तक यात्रा की अपेक्षा करें.

लाल का मतलब है भारी यातायात

गूगल मैप पर कोई भी लाल रेखा नहीं देखना चाहता क्योंकि इसका मतलब से भयंकर भीड़भाड़ और गहरे लाल रंग का मतलब है पूरी तरह से जाम. इस दौरान अपने पसंदीदा प्लेलिस्ट को लगा लें और देरी के साथ समझौता कर लें. 

नीला रंग वैकल्पिक मार्ग का प्रतीक

जब आप दिशा-निर्देश खोजते हैं तो जो चमकदार नीली रेखा दिखाई देती है, वह आपका एक्टिव रोड है. अगर आपको उसके साथ हल्का नीला रंग दिखाई देता है तो वह एक वैकल्पिक मार्ग है, जो शायद कुछ मिनट धीमा है लेकिन शायद बेहतर दृश्य या कम टोल वाला रासता है.  जब आपका रोमांच का मन कर रहा हो तो हल्के नीले रंग के रास्ते पर जाने की कोशिश करें. हो सकता है कि यह आपको किसी छिपे हुए कैफ़े या किसी लुभावने दृश्य तक ले जाए.

बैंगनी, भूरा और उससे आगे बैंगनी रेखाएं 

अक्सर जब आप विकल्प तलाश रहे होते हैं, आमतौर पर तब दिखाई देती हैं जब गूगल मैप्स लंबे या कम सीधे रास्ते दिखाता है. इनमें कुछ धीमे रास्ते या चक्कर शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हाईवे या टोल से बचना चाहते हैं तो ये मददगार हो सकती हैं. इस बीच भूरी रेखाएं एक अलग ही कहानी बयां करती हैं. ये पहाड़ी या पर्वतीय सड़कों को चिह्नित करती हैं, जो अक्सर हिमाचल या सिक्किम जैसे भू-भाग-भारी क्षेत्रों पर ज़ूम इन करने पर दिखाई देती हैं. फिर अगर आपका नक्शा अचानक मिट्टी जैसा हो जाता है, तो सीट बेल्ट लगा लें, आप ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं.

