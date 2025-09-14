Add DNA as a Preferred Source
एजुकेशन

भारत में क्या पढ़ना पसंद करते हैं नेपाली स्टूडेंट्स? ये कोर्स हैं सबसे पॉपुलर

नेपाल के स्टूडेंट आधुनिक शिक्षा और गुणवत्ता के लिए भारत का रुख करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के किन कोर्स की पढ़ाई में नेपाली स्टूडेंट्स की दिलचस्पी है?

जया पाण्डेय

Updated : Sep 14, 2025, 08:32 AM IST

भारत में क्या पढ़ना पसंद करते हैं नेपाली स्टूडेंट्स? ये कोर्स हैं सबसे पॉपुलर

नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल मचा हुआ है. स्टूडेंट्स के आंदोलन की वजह से हमारे पड़ोसी देश में तख्तापलट तक हो गया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपाल के स्टूडेंट्स के बीच विदेश में पढ़ाई के लिए सबसे पसंदीदा देश कौन सा है? यह देश भारत है. भारत से ही यहां के कई दिग्गजों ने पढ़ाई की है. इतना ही नहीं नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख सुशीला कार्की भी भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं.

नेपाल के स्टूडेंट आधुनिक शिक्षा और गुणवत्ता के लिए भारत का रुख करते हैं. नेपाली स्टूडेंट्स के बीच इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई के लिए भारत को तरजीह दी जाती है. भारत नेपाली स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया है. भारत की शिक्षा प्रणाली उन्हें विशेष रूप से इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मौनेजमेंट और दूसरे टेक्निकल और प्रोफेशनल क्षेत्रों में मजबूत करियर बनाने का मौका देती है.

यह भी पढ़ें- कौन हैं सुशीला कार्की? नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस जो राजनीतिक संकट के बीच बनीं Caretaker PM

नेपाली स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भारत आते हैं. देश के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईटी और एनआईटी उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हैं. यहां की तकनीकी शिक्षा उन्हें प्रोफेशनल और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है. स्टूडेंट्स को यहां व्यावहारिक ज्ञान, लैब ट्रेनिंग और आधुनिक तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता का फायदा मिलता है जो उनके करियर में काफी मददगार होता है.

मेडिकल भी है पसंदीदा कोर्स

नेपाली स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल एजुकेशन में भी भारत एक अहम गंतव्य है. यहां एमबीबीएस और दूसरे कई मेडिकल कोर्स करवाने वाले कॉलेज हायर एजुकेशन और बढ़िया फैकल्टी के लिए मशहूर हैं. नेपाल में मेडिकल कॉलेजों की कमी और भारत में चिकित्सा संस्थानों की मान्यता ने इसे नेपाली स्टूडेंट्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बना दिया है. यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स न केवल अपने ज्ञान में इजाफा करते हैं बल्कि प्रैक्टिकल के जरिए अनुभव भी हासिल करते हैं.

यह भी पढ़ें- कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री

सीए का भी क्रेज

भारतीय संस्थान नेपाली स्टूडेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) की तैयारी के लिए भी आकर्षित करते हैं. खासकर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सीए कोचिंग और संस्थानों की संख्या काफी अधिक है. यहां का शिक्षण स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डिग्री छात्रों को बेहतर नौकरी और करियर के अवसर प्रदान करती है. नेपाली छात्र यहां से तैयारी कर सकते हैं और भारत और विदेश दोनों में करियर की संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं.

ये भी हैं पसंदीदा कोर्स

आईआईएम और मैनेजमेंट एजुकेशन के दूसरे प्रतिष्ठित संस्थान नेपाली छात्रों को आधुनिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं. ये संस्थान प्रबंधन तकनीकों, व्यावसायिक रणनीति, मार्केटिंग और लीडरशिप स्किल्स पर फोकस करती हैं. इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के माध्यम से छात्रों को उद्योग से जोड़कर उन्हें व्यावसायिक दुनिया के लिए तैयार किया जाता है. इससे न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी उनका करियर मजबूत होता है.

Read More

