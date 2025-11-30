FacebookTwitterYoutubeInstagram
द. अफ्रीका-भारत के मैच में विराट कोहली-135, रोहित शर्मा-57 रन बनाए, केएल राहुल-60, जायसवाल-18, वाशिंगटन-13, रवींद्र जडेजा- 32, गायकवाड- 8, हर्षित राणा- 3, गायकवाड- 8, और हर्षित राणा ने 3 रन बनाए

Subhash Chandra Birthday: हिसार से वैश्विक मंच तक का सफर..., जिन्होंने भारतीय मीडिया को दी नई दिशा

26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

Virat Kohli Century: धोनी के घर में विराट कोहली का दबदबा, अफ्रीका के खिलाफ जड़ा 52वां शतक; किंग ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 

ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम

कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

बिहार बोर्ड के रिजल्ट को लेकर क्या बोले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार? 2 फरवरी से शुरू होने वाले हैं एग्जाम्स

बिहार के शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि इस बार भी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट सबसे पहले जारी करेगा. परीक्षा के लिए तैयारियां जोरशोर से शुरू हो गई हैं, जानें पूरी बात...

Latest News

IANS

Updated : Nov 30, 2025, 04:11 PM IST

बिहार बोर्ड के रिजल्ट को लेकर क्या बोले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार? 2 फरवरी से शुरू होने वाले हैं एग्जाम्स

Bihar Education Minister Sunil Kumar

बिहार की नई सरकार अपने गठन के बाद कामकाज संभालते ही एक्शन मोड में है. शिक्षा विभाग भी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए कई कदम उठा रही है. इस बीच विभाग का दावा है कि इस बार भी प्रदेश इंटर और मैट्रिक की परीक्षा को लेकर दूसरे राज्यों से आगे रहेगा.

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि बिहार में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है और उसकी सारी तैयारी की जा रही है. परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा. उन्होंने दावा किया कि इस बार भी हम लोगों का प्रयास होगा कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम सबसे पहले प्रकाशित किया जाए.

कब से होंगे 10वीं-12वीं बिहार बोर्ड के एग्जाम्स?

बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा दो फरवरी और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से होने वाली है. इस परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूरी तैयारी कर ली है. बताया गया कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने से जो विद्यार्थी छूट गए हैं, वे तीन दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं. किसी भी तरह की त्रुटि में सुधार चार दिसंबर तक किया जा सकता है. इस बार 15 लाख दो हजार 21 विद्यार्थियों ने मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म भरा है, जबकि 13 लाख सात हजार 241 विद्यार्थियों ने इंटरमीडिएट के लिए आवेदन पत्र जमा किया है.

बताया जा रहा है कि बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परिणाम मार्च और अप्रैल में जारी करने के लिए तैयार है. इंटर की परीक्षा दो फरवरी से शुरू होगी और पहले दिन प्रथम पाली में जीव विज्ञान और दर्शन शास्त्र तथा दूसरी पाली में अर्थशास्त्र (कला और वाणिज्य संकाय) की परीक्षा होगी. इंटर की परीक्षा 13 फरवरी को समाप्त हो जाएगी. मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी. पहले दिन 17 फरवरी को दोनों पालियों में मातृभाषा की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि 18 फरवरी को दोनों पालियों में गणित की परीक्षा आयोजित की जाएगी.

Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 
ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे
Sunday Reset Routine: रविवार के दिन को बनाएं ‘बॉडी रीसेट डे’, जानिए कौन से तरीके आएंगे इसमें काम  
ODIs में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को पछाड़ा
धर्म
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
Rashifal 28 November 2025: मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
