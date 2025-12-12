शिवराज पाटिल के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले क्या था प्रोफेशन

कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल ने आज 90 की उम्र में आखिरी सांस ली, जानें वह कितने पढ़े-लिखे थे और पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले उनका प्रोफेशन क्या था...

कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन हो गया. वह काफी समय से बीमार थे. उन्हें नेहरू-गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाना जाता था और वह अक्सर कांग्रेस पार्टी के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में देखे जाते थे. वे महाराष्ट्र के लातूर से सात बार सांसद रहे और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम करने के साथ-साथ उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी संभाले.

शिवराज पाटिल की पढ़ाई-लिखाई

शिवराज पाटिल चकुरकर का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को तत्कालीन हैदराबाद रियासत में हुआ था जो आज महाराष्ट्र है. वह महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकुर गांव से ताल्लुक रखते हैं. स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साइंस की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की.

उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत महाराष्ट्र विधानसभा से की. यहां उन्होंने 1978 से 1980 तक अध्यक्ष के रूप में काम किया. केंद्र सरकार में शिवराज पाटिल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो शामिल थे, जिनमें 1980 के दशक में रक्षा राज्य मंत्री, 1990 के दशक में लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और 2004 से 2008 तक केंद्रीय गृह मंत्री का पद शामिल है.

राजनीतिक करियर में झेली आलोचनाएं

हालांकि उनका राजनीतिक करियर आलोचनाओं से भी भरा रहा. गृह मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल के दौरान साल 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ. उन्होंने सुरक्षा चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 30 नवंबर 2008 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने 2010 से 2015 तक पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी काम किया और 2011 में थोड़े समय के लिए राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला. साल 2015 में अपना राज्यपाल कार्यकाल पूरा करने के बाद शिवराज पाटिल ने एक्टिव पॉलिटिक्स से विराम ले लिया और देश के प्रति समर्पित सेवा की एक विरासत छोड़ गए.

