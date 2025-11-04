FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार- सहरसा रैली में बोले राजनाथ सिंह - हम पाक में कहीं भी हमला कर सकते थे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन Gopichand Hinduja के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई

हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन Gopichand Hinduja के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई

Gopichand Hinduja dies: हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का निधन, 85 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Gopichand Hinduja dies: हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का निधन, 85 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

फरीदाबाद: 17 साल की लड़की को मारी गोली, मदद की गुहार लगाती रही छात्रा, CCTV वीडियो आया सामने

फरीदाबाद: 17 साल की लड़की को मारी गोली, मदद की गुहार लगाती रही छात्रा, CCTV वीडियो आया सामने

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Cheapest Diesel Car: 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा, जानिए देश की सबसे सस्ती डीजल कार की कीमत

Cheapest Diesel Car: 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा, जानिए देश की सबसे सस्ती डीजल कार की कीमत

वो रानी जो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक पति के साथ निकली थीं विदेश घूमने, जानें यह रोमांचक किस्सा

वो रानी जो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक पति के साथ निकली थीं विदेश घूमने, जानें यह रोमांचक किस्सा

आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज

आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन Gopichand Hinduja के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई

भारतीय-ब्रिटिश अरबपति और हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का 85 साल की उम्र में निधन हो गया. जानें वह कितने पढ़े-लिखे थे...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 04, 2025, 04:32 PM IST

हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन Gopichand Hinduja के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई

Gopichand Hinduja

Add DNA as a Preferred Source

भारतीय-ब्रिटिश अरबपति और हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का 85 साल की उम्र में निधन हो गया. यूके संडे टाइम्स रिच लिस्ट के अनुसार वह लगातार सात साल तक यूनाइटेड किंगडम के सबसे अमीर व्यक्ति थे. साल 1940 में भारत में जन्मे गोपीचंद हिंदुजा ने ऑटोमोटिव लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में भी काम किया और 2023 में अपने भाई श्रीचंद हिंदुजा की मृत्यु के बाद हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला.

कितने पढ़े-लिखे थे गोपीचंद हिंदुजा?

गोपीचंद हिंदुजा ने 1959 में मुंबई के जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की. इसके अलावा उन्हें वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि भी हासिल थी. उन्हें लंदन के रिचमंड कॉलेज से इकोनॉमी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिल चुकी थी.

कैसे शुरू हुआ हिंदुजा ब्रदर्स का बिजनेस?

हिंदुजा ब्रदर्स ने अपने पिता के कपड़ा और व्यापारिक व्यवसायों से भारत में मुंबई और ईरान में तेहरान से अपना बिजनेस करियर शुरू किया.  उनका शुरुआती बिजनेस भारत से ईरान तक खाद्य वस्तुओं खासकर प्याज और आलू और लौह अयस्क की बिक्री शामिल थी. 1980 के दशक में अशोक लेलैंड (ब्रिटिश लेलैंड से) और गल्फ ऑयल (शेवरॉन से) के अधिग्रहण और 1990 के दशक में स्विट्जरलैंड और भारत में बैंकों की स्थापना के साथ हिंदुजा ग्रुप टाटा , बिड़ला और अंबानी जैसे नामों के साथ भारत के टॉप बिजनेस फैमिली में से एक बन गया.

साल 2012 में हिंदुजा ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी धातु तरल पदार्थ निर्माता अमेरिकी फर्म ह्यूटन इंटरनेशनल को $1.045 बिलियन में अधिग्रहित किया. मई 2024 तक उन्हें ब्रिटेन का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है. वहीं 1990 के दशक से उन्हें लगातार ब्रिटेन और एशिया के सबसे धनी लोगों में स्थान दिया गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन Gopichand Hinduja के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई
हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन Gopichand Hinduja के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई
Gopichand Hinduja dies: हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का निधन, 85 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
Gopichand Hinduja dies: हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का निधन, 85 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
फरीदाबाद: 17 साल की लड़की को मारी गोली, मदद की गुहार लगाती रही छात्रा, CCTV वीडियो आया सामने
फरीदाबाद: 17 साल की लड़की को मारी गोली, मदद की गुहार लगाती रही छात्रा, CCTV वीडियो आया सामने
Bihar 1st Phase Election: मोकामा से राघोपुर तक.. पहले चरण के चुनाव में इन 5 हॉट सीटों पर टिकी हैं सबकी नजरें
Bihar 1st Phase Election: मोकामा से राघोपुर तक.. पहले चरण के चुनाव में इन 5 हॉट सीटों पर टिकी हैं सबकी नजरें
HBSE September Result 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं सितंबर परीक्षाओं का रिजल्ट, bseh.org.in पर ऐसे करें चेक
हरियाणा बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं सितंबर परीक्षाओं का रिजल्ट, bseh.org.in पर ऐसे करें चेक
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Cheapest Diesel Car: 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा, जानिए देश की सबसे सस्ती डीजल कार की कीमत
Cheapest Diesel Car: 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा, जानिए देश की सबसे सस्ती डीजल कार की कीमत
वो रानी जो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक पति के साथ निकली थीं विदेश घूमने, जानें यह रोमांचक किस्सा
वो रानी जो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक पति के साथ निकली थीं विदेश घूमने, जानें यह रोमांचक किस्सा
आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज
आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज
दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत
10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर
10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE