IIT Hyderabad से किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं Edward Nathan Varghese? अब ऑफर हुई ₹2.5Cr के पैकेज वाली जॉब

एजुकेशन

आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीज को प्लेसमेंट में 2.5 करोड़ रुपये की चौंका देने वाली सैलरी पैकेज का ऑफर मिला है. आगे जानें वह किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे और जेईई में कितनी रैंक लाए थे...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 02, 2026, 02:11 PM IST

आईआईटी हैदराबाद के एक स्टूडेंट को प्लेसमेंट में  2.5 करोड़ रुपये की चौंका देने वाली सैलरी पैकेज का ऑफर मिला है. आईआईटी हैदराबाद की स्थापना के बाद इस इंस्टीट्यूट के किसी स्टूडेंट को मिला यह अबतक का सबसे बड़ा पैकेज है. 21 साल के एडवर्ड नाथन वर्गीज को यह जॉब ऑफर  नीदरलैंड की ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर ने दिया है.

आईआईटी से कर रहे कौन सा कोर्स?

एडवर्ड नाथन वर्गीज आईआईटी हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं. वह जुलाई में ऑप्टिवर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू करें. उन्होंने अपनी दो महीने की समर इंटर्नशिप को प्री-प्लेसमेंट ऑफर में बदलकर इस पद पर जॉब पाई है. एडवर्ड अपनी सफलता का श्रेय अपने इंस्टीट्यूट आईआईटी हैदराबाद, लचीले पाठ्यक्रम और इंजीनियरिंग के पहले साल से ही कोडिंग और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर दिए गए अपने मजबूत फोकस को देते हैं. एडवर्ड ने मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि इस प्लेसमेंट के दौरान उन्होंने सिर्फ इसी कंपनी का इंटरव्यू दिया था. 

कहां से की है पढ़ाई-लिखाई?

एडवर्ड का जन्म और पालन-पोषण हैदराबाद में हुआ और बाद में उन्होंने कक्षा 7 से 12 तक बेंगलुरु में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. उन्होंने 2022 में जेईई मेन में 1100वीं और जेईई एडवांस्ड में 558वीं रैंक हासिल की थी. ​​2025 के कॉमन एडमिशन टेस्ट (सीएटी) में उन्होंने 99.96 प्रतिशत मार्क्स हासिल किए और 120वीं रैंक लाई.

उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार एडवर्ड आईआईटी हैदराबाद में ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज में ओवरऑल हेड रहे हैं जहां उन्होंने उन्होंने प्लेसमेंट और इंटर्नशिप को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सेल्स के 8 स्टूडेंट्स मैनेजर और 250 कॉर्डिनेटर की टीम को लीड किया. इससे पहले उन्होंने लगभग ग्यारह महीनों तक इंटर्नशिप सेल कॉर्डिनेटर के तौर पर भी काम किया.

आईआईटी हैदराबाद के इतिहास में सबसे हाईएस्ट पैकेज

अपनी हॉबी के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी दिलचस्पी एल्गोरिदम, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट में है. उनके माता-पिता दोनों इंजीनियर हैं और उनकी इस उपलब्धि से बेहद खुश और गौरवान्वित हैं. इससे पहले तक आईआईटी हैदराबाद में किसी स्टूडेंट को मिला सबसे हाई पैकेज 2017 में 1.1 करोड़ रुपये था.  साल 2023-24 में हाईएस्ट पैकेज 90 लाख रुपये और साल 2024-25 में यह 66 लाख रुपये था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

