भारत की इकलौती रेलवे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की कितनी है फीस? जानें कैसे पा सकते हैं इसमें एडमिशन

आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश में एक रेलवे यूनिवर्सिटी भी है जिसके बारे में बेहद कम लोगों को ही मालूम है. जानें कैसे मिलती है भारत की इकलौती रेलवे यूनिवर्सिटी में एडमिशन और कितनी होती है फीस...

अगर आपको ट्रेनों से लगाव है तो आप भारत की खास रेलवे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं. आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश में एक रेलवे यूनिवर्सिटी भी है जिसके बारे में बेहद कम लोगों को ही मालूम है. इस यूनिवर्सिटी का नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय और यह गुजरात के वड़ोदरा में स्थित है. देश में अपनी तरह की यह इकलौती यूनिवर्सिटी युवाओं को रेलवे, एविएशन और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर में करियर बनाने के लिए तैयार करती है.

गति शक्ति विश्वविद्यालय से कर सकते हैं कौन-कौन सा कोर्स?

पहले इस यूनिवर्सिटी को नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था. इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को गति शक्ति विश्वविद्यालय का यह नाम साल 2022 में एक कानून पास होने के बाद मिला. यह विश्वविद्यालय कई स्ट्रीम में ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन कोर्स करवाता है. 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए यहां सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग , इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक के पाठ्यक्रम ऑफर किए जा रहे हैं.

इन कोर्स के अलावा यह यूनिवर्सिटी एआई एंड डेटा साइंस में भी बीटेक का कोर्स भी ऑफर कर रही है. यह विशेषज्ञता स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और एविएशन इंजीनियरिंग में एआई टूल्स से लैस करती है.

भारत में कहां है गति शक्ति विश्वविद्यालय?

गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात के वड़ोदरा में लालबाग इलाके में स्थित है. इस यूनिवर्सिटी का मकसद देशभर में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में एजुकेशन और रिसर्च के काम को बढ़ावा देना है. खासतौर से यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी रेलवे स्ट्रीम जैसे एविएशन, पोर्ट्स, शिपिंग, हाईवे और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कोर्स करवाती है.

कैसे मिल सकता है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन?

जो उम्मीदवार जल शक्ति विश्वविद्यालय में दाखिला चाहते हैं उन्हें 2026-27 सत्र में एडमिशन पाने के लिए जेईई मेन्स 2026 की परीक्षा को पास करना जरूरी है. यह यूनिवर्सिटी JoSAA और CSAB काउंसलिंग के जरिए जेईई मेन्स के स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को सीटें अलॉट करती है. हालांकि, यूनिवर्सिटी बी.टेक के अलावा दूसरे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए अलग प्रवेश मानदंड अपना सकती है. इसके लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए इससे जुड़ी जानकारी हासिल करें.

कितनी है गति शक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ाई की फीस?

यूनिवर्सिटी के 2026-27 फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक, बिना हॉस्टल बीटेक के स्टूडेंट्स की पहले साल की फीस 176,600 रुपये है. जो स्टूडेंट्स हॉस्टल और मेस की सुविधा चाहते हैं, उन्हें पहले साल के लिए 2,66,200 रुपये का भुगतान करना होता है. यह यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के जरिए स्टूडेंट्स की आर्थिक मदद भी करती है. स्टूडेंट्स को उनके मेरिट या उनके परिवार के इनकम के आधार पर स्कॉलरशिप पाने का मौका मिलता है.