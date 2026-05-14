WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड ने जारी किया हायर सेकेंडरी का रिजल्ट, 86.83% स्टूडेंट्स हुए पास

West Bengal WBCHSE Board 12th Result 2026: पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हायर सेकेंडरी यानी 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. स्टूडेंट्स 11 बजे से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स wbchse.wb.gov.in और result.wb.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं...

WBCHSE WB HS 12th Result 2026: पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हायर सेकेंडरी यानी 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. इंटरमीडिएट के नतीजों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया. पश्चिम बंगाल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट wbchse.wb.gov.in और result.wb.gov.in पर सुबह 11 बजे के बाद रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो जाएगा और फिर स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. इस साल 7.1 लाख स्टूडेंट्स ने पश्चिम बंगाल बोर्ड से हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी थी. पिछले साल पश्चिम बंगाल के हायर सेकेंडरी के नतीजे 7 मई 2025 को जारी किए थे जिसमें कुल 90.79% स्टूडेंट्स पास हुए थे.

WBESHE ने हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 12 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित की थीं. ये परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक चली थीं. मार्कशीट और सर्टिफिकेट की ओरिजनल कॉपी के लिए राज्यभर में 55 सेंटर स्थापित किए गए हैं. स्कूल अगले सप्ताह तक यहां से ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स हासिल कर पाएंगे, जिसके बाद इन्हें स्कूलों में स्टूडेंट्स को बांटा जाएगा.

WBCHSE WB HS 12th Result 2026: कैसे चेक करें पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी के नतीजे?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपने नतीजे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- सबसे पहले पश्चिम बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट wbchse.wb.gov.in या result.wb.gov.in पर जाएं.

- रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को लॉग इन करने के लिए अपने रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी.

- होमपेज पर जाकर WB HS Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा.

- अपने डिटेल्स सबमिट करते ही आपको अपने नतीजे दिखाई देंगे.

पश्चिम बंगाल की ऑनलाइन हायर सेकेंडरी मार्कशीट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, बोर्ड का नाम, कक्षा और स्ट्रीम, सब्जेक्ट वाइज नंबर, ग्रेड, कुल अंक और क्वॉलिफाइंग स्टेटस जैसे अहम डिटेल्स शामिल होंगे. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपना मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए सभी जानकारी को ध्यान से चेक कर लें.

WNSHE के दिशानिर्देशों के मुताबिक हायर सेकेंडरी में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 30 प्रतिशत नंबर लाने जरूरी हैं. फाइनल स्कोर थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में मिले नंबरों को मिलाकर तैयार किया जाता है. हायर सेकेंडरी की परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में अलग-अलग न्यूतम पासिंग मार्क्स लाने जरूरी हैं.



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