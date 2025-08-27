Electric Vehicles में बनाना चाहते हैं करियर? IIT दिल्ली के इस कोर्स में लें एडमिशन

अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो आईआईटी दिल्ली आपके लिए खास मौका लेकर आया है, यहां जानें इस अनोखे कोर्स से जुड़ी साैरी डिटेल्स...

आईआईटी दिल्ली के ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी केंद्र (सीएआरटी) ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स के लिए एडमिशन का ऐलान किया है. यह कोर्स 11 अक्तूबर 2025 से शुरू होगा. यह 1 साल का कोर्स होगा जिसका उद्देश्य इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, इंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के एडवांस्ड स्किल्स से लैस करके भारत के ईवी इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है.

कोर्स की समय सीमा क्या होगी?

यह कोर्स 12 महीने (240 घंटे की शिक्षा) तक चलेगा जिसमें हफ्ते के अंत में लाइव ऑनलाइन सेशन होगा जो शनिवार शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक और रविवार सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित है.

स्टूडेंट्स को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (एचईवी), ईवी आर्किटेक्चर (ईवीए), ईसीओ मोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग एप्लीकेशन जैसे एडवांस्ड टूल्स और कॉन्सेप्ट का अनुभव मिलेगा.

कौन आवेदन कर सकता है?

आवेदकों के पास इलेक्ट्रिकल साइंस में कम से कम फर्स्ट क्लास ग्रेड के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा उन्हें कम से कम 3 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी होना चाहिए.

यह कार्यक्रम निम्नलिखित के लिए सबसे उपयुक्त है:

• इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में इंजीनियरिंग के छात्र

• ईवी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा या बिजली प्रणालियों में विशेषज्ञता वाले पोस्ट ग्रेजुएट्स

• ऑटोमोटिव, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में उद्योग के पेशेवर

• ईवी प्रौद्योगिकियों, चार्जिंग समाधानों या मोबिलिटी स्टार्टअप्स का निर्माण करने वाले उद्यमी

कितनी होगी फीस?

कोर्स की कुल फीस ₹4,50,000 + 18% GST है. यह भुगतान किश्तों में किया जाना है:

• ऑफ़र लेटर जारी होने के 3 दिनों के भीतर ₹1,50,000

• 10 जनवरी 2026 तक ₹1,50,000

• 10 मई 2026 तक ₹1,50,000

इसके अलावा आवेदकों को एडमिशन कंफर्मेशन के एक हफ्ते के अंदर 10,000 रुपये + जीएसटी का नॉन रिफंडेबल एफिलिएट एलुमनी मेंबरशिप फीस जमा करनी होगी.

आवेदन कैसे करें?

इस कोर्स में रुचि रखने वाले उम्मीदवार आईआईटी दिल्ली करियर और सीईपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध आधिकारिक CART, आईआईटी दिल्ली प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदनों की समीक्षा की जाएगी और चुने गए उम्मीदवारों को आईआईटी दिल्ली से एडमिशन ऑफर मिलेगा.

