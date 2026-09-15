विश्वकर्मा पूजा पर स्टूडेंट्स की बल्ले-बल्ले... लगातार 4 दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज! जानें छुट्टियों की पूरी डिटेल

विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर, गुरुवार को मनाई जाएगी. इसके ठीक बाद 19 सितंबर को शनिवार और 20 सितंबर को रविवार है. ऐसे में कुछ जगहों पर स्टूडेंट्स को चार दिनों का लॉन्ग हॉलिडे मिल सकता है...

सितंबर का महीना स्टूडेंट्स के लिए छुट्टियों के लिहाज से खास है. इस महीने कई राज्यों में अलग-अलग त्योहारों के कारण स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. अब विश्वकर्मा पूजा भी आने वाली है. इस बार विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर, गुरुवार को मनाई जाएगी. इसके ठीक बाद 19 सितंबर को शनिवार और 20 सितंबर को रविवार है. ऐसे में जिन स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में 18 सितंबर को भी अवकाश है, वहां स्टूडेंट्स को 17 से 20 सितंबर तक लगातार चार दिनों की छुट्टियां मिल सकती है. 18 सितंबर की छुट्टी राज्य और संबंधित शैक्षणिक संस्थान के कैलेंडर पर निर्भर करेगा.

कब मनाई जाएगी विश्वकर्मा पूजा?

इस साल विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर, गुरुवार को मनाई जाएगी. यह पर्व कन्या संक्रांति के दिन मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश के साथ कन्या संक्रांति होगी और फिर इस दिन विश्वकर्मा पूजा मनाई जाएगी. अलग-अलग शहरों और पंचांग के मुताबिक, पूजा का समय अलग-अलग हो सकता है. पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत देश के कई राज्यों में यह त्योहार खास महत्व रखता है.

भगवान विश्वकर्मा शिल्प, वास्तुकला और निर्माण कला के देवता हैं. इस दिन कारखानों, वर्कशॉप, गैराज, निर्माण की जगहों और दूसरे कामकाजी जगहों पर मशीनों, औजारों और उपकरणों की पूजा की जाती है.

क्या 17 से 20 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे?

17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के कारण कुछ राज्यों और संस्थानों में छुट्टी रहेगी. पश्चिम बंगाल में 2026 के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर में 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घोषित की गई है. पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के हॉलिडे लिस्ट में भी 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी दर्ज है. इसके बाद 19 सितंबर को शनिवार और 20 सितंबर को रविवार है.

अगर किसी स्कूल या कॉलेज में शनिवार-रविवार की नियमित छुट्टी रहती है और 18 सितंबर को भी छुट्टी है, तो वहां स्टूडेंट्स को लगातार चार दिन का ब्रेक मिल सकता है. हालांकि, छुट्टी की जानकारी के लिए स्टूडेंट्स को अपने स्कूल-कॉलेज का ऑफिशियल लीव कैलेंडर जरूर चेक कर लेना चाहिए.

इसके बाद अक्तूबर में भी लंबी छुट्टियां मिलेंगी. कई राज्यों खासकर पश्चिम बंगाल में नवरात्रि और दुर्गा पूजा की भी छुट्टियां मिलेंगी. पश्चिम बंगाल के 2026 के आधिकारिक कैलेंडर में दुर्गा पूजा के लिए अक्टूबर में कई दिनों की छुट्टियां दी गई हैं.