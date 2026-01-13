FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

US-UK-Canada में वीजा सख्ती के बाद विदेश में पढ़ाई का बदला मैप, जानें अब किन देशों में एडमिशन लेना है आसान

हाल के वर्षों में भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन हब रहे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने स्टूडेंट वीजा नियमों को सख्त कर दिया है. ऐसे में भारतीय छात्रों के लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि किन देशों में पढ़ाई का सपना आज भी इन चारों देशों की तुलना में आसान, किफायती और सुरक्षित है....

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 13, 2026, 05:35 PM IST

US-UK-Canada में वीजा सख्ती के बाद विदेश में पढ़ाई का बदला मैप, जानें अब किन देशों में एडमिशन लेना है आसान

Indian Students

भारत में लाखों स्टूडेंट्स विदेश से हायर स्टडीज का सपना देखते हैं. हालांकि हायर स्टडीज के लिए सही देश का चुनाव भी बेहद अहम होता है. यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा लंबे समय से भारतीय छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय एजुकेशन डेस्टिनेशन रहे हैं. लेकिन हाल के वर्षों में इन सभी देशों ने स्टूडेंट वीजा नियमों को सख्त कर दिया है. इन्होंने वीजा रिजेक्शन रेट बढ़ा दी है, यहां काम के नियम बदले हैं और पोस्ट-स्टडी ऑप्शंस भी सीमित हुए हैं.

ऐसे में भारतीय छात्रों के लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि किन देशों में पढ़ाई का सपना आज भी इन चारों देशों की तुलना में आसान, किफायती और सुरक्षित है. आइए उन देशों के बारे में विस्तार से जानते हैं जो हायर स्टडीज के लिए मजबूत विकल्प बनकर उभरे हैं.

जर्मनी
जर्मनी भारतीय छात्रों के लिए सबसे तेजी से उभरता हुआ एजुकेशन हब बन गया है. यहां की सबसे बड़ी खासियत कम या लगभग न के बराबर ट्यूशन फीस है. खासकर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में काफी किफायती दाम में विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकते हैं. जर्मनी रिसर्च, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर खास जोर देता है. यहां के टॉप विश्वविद्यालयों में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, लुडविग-मैक्सिमिलियंस-यूनिवर्सिटैट म्यूनिख, हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी, फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन और आरडब्ल्यूटीएच आचेन यूनिवर्सिटी शामिल हैं. जर्मनी में पढ़ाई के दौरान और पढ़ाई के बाद जॉब के अच्छे अवसर मिलते हैं जिससे यह देश करियर के लिहाज से भी मजबूत विकल्प बनता है.

स्पेन
स्पेन उन छात्रों के लिए अच्छा विकल्प है जो किफायती लागत में क्वालिटी एजुकेशन और यूरोपीय अनुभव चाहते हैं. यहां पढ़ाई के साथ-साथ स्पेनिश भाषा सीखने का भी बेहतरीन मौका मिलता है, जो इंटरनेशनल करियर में फायदेमंद साबित हो सकता है. स्पेन के प्रमुख विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटेट ऑटोनोमा डी बार्सिलोना, यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना, यूनिवर्सिडैड ऑटोनोमा डी मैड्रिड, कॉम्प्लुटेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड और यूनिवर्सिटी ऑफ नवारा शामिल हैं. कम ट्यूशन फीस और समृद्ध संस्कृति इसे भारतीय छात्रों के लिए आकर्षक बनाती है.

नीदरलैंड
नीदरलैंड अपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली और इंग्लिश-टॉट प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है. यहां अधिकांश मास्टर्स प्रोग्राम अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं जिससे भाषा की बाधा कम हो जाती है. नीदरलैंड के टॉप विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, डेल्फ़्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी, लीडेन यूनिवर्सिटी और आइंडहोवेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल हैं. यहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान पार्ट-टाइम जॉब और ग्रेजुएशन के बाद जॉब सर्च के लिए अनुकूल माहौल मिलता है.

सिंगापुर
सिंगापुर एशिया का एक प्रमुख एजुकेशन हब है और भारतीय छात्रों के लिए भौगोलिक रूप से भी नजदीक है. यहां विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित वातावरण मिलता है. सिंगापुर के प्रमुख विश्वविद्यालयों में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी और सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन शामिल हैं. एशिया-पैसिफिक रीजन में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए सिंगापुर एक मजबूत विकल्प है.

फ्रांस
फ्रांस शिक्षा और संस्कृति का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करता है. यहां कई टॉप-रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं और साथ ही सरकार और संस्थानों से स्कॉलरशिप के अच्छे मौके भी स्टूडेंट्स को मिलते हैं. फ्रांस के प्रमुख विश्वविद्यालयों में पीएसएल रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस, इंस्टिट्यूट पॉलिटेक्निक डी पेरिस, सोरबोन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पेरिस-सैक्ले और इकोले नॉर्मले सुप्रीयर डी ल्योन शामिल हैं. फ्रांस में पढ़ाई के दौरान फ्रेंच भाषा सीखना करियर के नए रास्ते खोल सकता है.

आज के बदले हुए वैश्विक हालात में हायर स्टडीज के लिए विकल्प सीमित नहीं हुए हैं, बल्कि नए देशों के रूप में और मजबूत हुए हैं. सही जानकारी, सही प्लानिंग और सही देश का चुनाव भारतीय छात्रों को बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है.

