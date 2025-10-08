ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें
Premanand Maharaj Health Update: चेहरा हो गया था लाल, आंखों में थी सूजन... जानें अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत
अखिलेश-आजम का मिलन क्या बदलेगा यूपी की फिज़ा? 2027 को लेकर कर दिया बड़ा दावा
Viksit Bharat Buildathon 2025: शिक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, 6-12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स करें फटाफट अप्लाई
राइटिंग अपनी जगह, आज होते तो 'Best Seller' के प्रपंच में फंस गए होते Munshi Premchand...
UGC NET Dec 2025 Notification: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट दिसंबर का नोटिफिकेशन, जानें डिटेल्स
तले भूने से भी ज्यादा खतरनाक हैं ये 4 फूड्स, वजन बढ़ाने के साथ ही बिगाड़ देते हैं आपका स्वास्थ्य
सियासी हलचल के बीच Pawan Singh को मिली Y-श्रेणी सुरक्षा, CRPF के 11 कमांडो रहेंगे तैनात, जानें वजह
मुंबई की वो इमारत जिसके सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया भी पड़ जाता है फीका, जानें कौन है इसका मालिक
जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल
एजुकेशन
Viksit Bharat Buildathon 2025: शिक्षा मंत्रालय ने विकसित भारत बिल्डथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है. जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई...
Viksit Bharat Buildathon 2025: शिक्षा मंत्रालय ने विकसित भारत बिल्डथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है. अब इसके लिए 11 अक्तूबर तक अप्लाई किया जा सकेगा. इससे पहले इसकी रजिस्ट्रेशन सीमा 6 अक्तूबर को खत्म होनी थी.
यह अब तक का सबसे बड़ा स्कूल हैकथॉन है जो देश भर के 2.5 लाख स्कूलों के एक करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स को चार विषयों के तहत प्रोटोटाइप की कल्पना, डिजाइन और विकास के लिए प्रेरित करेगा. इस हैकथॉन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से किया जा रहा है.
बिल्डथॉन का शुभारंभ 23 सितंबर को किया गया था. लाइव बिल्डथॉन 13 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा और विजेताओं की घोषणा दिसंबर में की जाएगी. यह बिल्डथॉन कक्षा 6-12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से टीमों में शामिल होने, रचनात्मक ढंग से सोचने और वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान करने वाले विचारों और प्रोटोटाइपों को विकसित करने का आह्वान करता है.
स्टूडेंट्स राष्ट्रीय महत्व के चार विषयों पर काम करेंगे जिसमें आत्मनिर्भर भारत - आत्मनिर्भर प्रणालियों और समाधानों का निर्माण, स्वदेशी - स्वदेशी विचारों और नवाचार को बढ़ावा देना, वोकल फॉर लोकल - स्थानीय उत्पादों, शिल्प और संसाधनों को बढ़ावा देना और समृद्धि - समृद्धि और सतत विकास के मार्ग बनाना शामिल है.
- ऑफिशियल वेबसाइट vbb.mic.gov.in पर जाएं.
- पोर्टल पर जाकर स्टूडेंट्स और स्कूल की पूरी डिटेल्स भरें.
- अब अपने प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट या आइडिया को सबमिट करें.
इस लिंक पर क्लिक कर आप डायरेक्ट विकसित भारत बिल्डथॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.