Viksit Bharat Buildathon 2025: शिक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, 6-12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स करें फटाफट अप्लाई

Viksit Bharat Buildathon 2025: शिक्षा मंत्रालय ने विकसित भारत बिल्डथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है. अब इसके लिए 11 अक्तूबर तक अप्लाई किया जा सकेगा. इससे पहले इसकी रजिस्ट्रेशन सीमा 6 अक्तूबर को खत्म होनी थी.

यह अब तक का सबसे बड़ा स्कूल हैकथॉन है जो देश भर के 2.5 लाख स्कूलों के एक करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स को चार विषयों के तहत प्रोटोटाइप की कल्पना, डिजाइन और विकास के लिए प्रेरित करेगा. इस हैकथॉन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से किया जा रहा है.

बिल्डथॉन का शुभारंभ 23 सितंबर को किया गया था. लाइव बिल्डथॉन 13 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा और विजेताओं की घोषणा दिसंबर में की जाएगी. यह बिल्डथॉन कक्षा 6-12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से टीमों में शामिल होने, रचनात्मक ढंग से सोचने और वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान करने वाले विचारों और प्रोटोटाइपों को विकसित करने का आह्वान करता है.

स्टूडेंट्स राष्ट्रीय महत्व के चार विषयों पर काम करेंगे जिसमें आत्मनिर्भर भारत - आत्मनिर्भर प्रणालियों और समाधानों का निर्माण, स्वदेशी - स्वदेशी विचारों और नवाचार को बढ़ावा देना, वोकल फॉर लोकल - स्थानीय उत्पादों, शिल्प और संसाधनों को बढ़ावा देना और समृद्धि - समृद्धि और सतत विकास के मार्ग बनाना शामिल है.

Viksit Bharat Buildathon 2025: कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन?

- ऑफिशियल वेबसाइट vbb.mic.gov.in पर जाएं.

- पोर्टल पर जाकर स्टूडेंट्स और स्कूल की पूरी डिटेल्स भरें.

- अब अपने प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट या आइडिया को सबमिट करें.

इस लिंक पर क्लिक कर आप डायरेक्ट विकसित भारत बिल्डथॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

