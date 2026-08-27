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UPTET Result 2026: UPESSC ने जारी किया यूपीटीईटी का स्कोरकार्ड, जानें कितने सेवारत शिक्षकों ने मारी बाजी

UPTET Result 2026: UPESSC ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें पास परसेंट से लेकर कटऑफ तक की डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 27, 2026, 10:11 AM IST

UPTET Result 2026: UPESSC ने जारी किया यूपीटीईटी का स्कोरकार्ड, जानें कितने सेवारत शिक्षकों ने मारी बाजी

UPTET 2026 Result जारी हुआ. (Image: Official Website Screengrab)

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UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UPESSC ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. UPTET की लिखित परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को पांच शिफ्टों में आयोजित की गई थी. कुल 19,94,661 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था.  

इनमें से प्राइमरी लेवल के लिए 7,13,648 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 5,71,435 (80.07%) उम्मीदवारों ने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है. अपर प्राइमरी लेवल के लिए 10,57,021 उम्मीदवार UPTET की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 7,59,513 (71.85%) उम्मीदवार इस परीक्षा में पास हुए हैं. 

कैसे चेक कर पाएंगे UPTET 2026 का रिजल्ट?

उम्मीदवार UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले upessc.up.gov.in पर जाकर रिजल्ट सेक्शन में जाएं. फिर UPTET Result 2026 के लिंक को क्लिक करें. यहां अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ (अगर जरूरी हो) एंटर करें. उम्मीदवारों को रिजल्ट पीडीएफ फाइल में दिखाई देगा. आप Ctrl + F फंक्शन का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर या नाम सर्च कर सकते हैं. अपना रिजल्ट चेक करें और इसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए भी सुरक्षित रख लें. 

UPTET 2026 Result चेक करने का डायरेक्ट लिंक

कितने सेवारत शिक्षक हुए UPTET 2026 की परीक्षा में पास?

UPTET की परीक्षा उत्तर प्रदेश के 60 जिलों के 955 एग्जाम सेंटर में आयोजित की गई थी. जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास कर ली है, वे पात्रता प्रमाण पत्र हासिल करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे. यह प्रमाण पत्र भावी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के लिए उनकी पात्रता को प्रमाणित करेगा, बशर्ते कि वे लागू भर्ती नियमों का पालन करें.

इस परीक्षा में सेवारत शिक्षकों ने भी भाग लिया था. प्राइमरी लेवल पर 1,22,405 सेवारत शिक्षकों ने यह परीक्षा दी थी, जिसमें से 93,387 शिक्षकों ने यह परीक्षा पास की है. वहीं, अपर प्राइमरी लेवल पर 1,46,394 सेवारत शिक्षकों ने भाग लिया था जिसमें से 1,13,384 उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास की है.

UPTET 2026 के लिए कितने चाहिए थे पासिंग मार्क्स?

UPTET 2026 की परीक्षा को पास करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 60 फीसदी मार्क्स की जरूरत थी, यानी उन्हें 150 में से 90 नंबर लाने थे. वहीं, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को 55 फीसदी नंबर लाने की जरूरत थी, यानी उन्हें 150 में से 82.5 नंबर लाने थे. रिजल्ट और पात्रता प्रमाण पत्र से जुड़ी अपडेट्स के लिए उम्मीदवारों को UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in चेक करने की सलाह दी जाती है.

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