UPTET Result 2026: इस साल यूपीटेट पास नहीं किया तो क्या पुराने शिक्षकों की जॉब पर लटकेगी तलवार? जानें पूरा सच

यूपीटेट 2026 की परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवार अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, उनके अलावा कुछ मौजूदा शिक्षक भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 2025 के आदेश के अनुसार इस परीक्षा को पास करने के दायरे में आते हैं. जानें क्या इस बार एग्जाम क्लियर नहीं किया तो चली जाएगी जॉब...

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2026 में इस बार 17,70,714 उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को किया गया था. कुल 19,94,661 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 88.77 फीसदी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए.

परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, UPESSC की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की जा चुकी है और उस पर आपत्तियां भी मांगी गई थीं. अब उम्मीदवारों को UPTET 2026 रिजल्ट का इंतजार है. फिलहाल रिजल्ट की कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नतीजे जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है.

क्या UPTET 2026 पास नहीं कर पाए तो चली जाएगी मौजूदा शिक्षकों की जॉब?

UPTET रिजल्ट का इंतजार सिर्फ नए उम्मीदवार को ही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहले से सेवा में मौजूद कुछ शिक्षकों के लिए भी यह परीक्षा बेहद अहम है. सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 के अपने फैसले में कहा था कि जिन पात्र इन-सर्विस शिक्षकों की रिटायरमेंट में पांच साल से ज्यादा समय बचा है, उन्हें टीईटी पास करना होगा तभी वे सेवा में बने रह सकते हैं.

वहीं, जिन शिक्षकों की 1 सितंबर 2025 को रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय बचा था, उन्हें TET पास किए बिना भी रिटायरमेंट की उम्र तक सेवा में बने रहने की इजाजत दी गई थी. लेकिन ऐसे शिक्षक टीईटी पास किए बिना प्रमोशन के पात्र नहीं होंगे.

इसके बाद मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए TET की योग्यता हासिल करने की समय सीमा को 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित सरकारों और संस्थाओं को TET का आयोजन नियमित रूप से और अगर संभव हो तो साल में दो बार 6 महीने के अंतराल पर करना चाहिए जिससे पात्र शिक्षकों को परीक्षा पास करने का मौका मिल सके.

अगर UPTET 2026 पास नहीं कर पाए तो क्या होगा?

अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में आने वाला कोई पात्र शिक्षक UPTET 2026 में सफल नहीं हो पाता है, तो केवल इस वजह से तुरंत उसकी नौकरी खत्म नहीं हो जाएगी. उसके पास 31 अगस्त 2028 तक TET की निर्धारित योग्यता हासिल करने का समय है. हालांकि, TET पास किए बिना प्रमोशन नहीं मिलेगा. अगर कोई ऐसा पात्र शिक्षक निर्धारित समयसीमा के भीतर TET पास नहीं करता है, तो उसे सेवा छोड़नी पड़ सकती है या नियमों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है. ऐसे मामलों में मिलने वाले टर्मिनल बेनिफिट्स भी संबंधित सेवा नियमों और पात्रता पर निर्भर करेंगे.

UPTET 2026 पास करने के लिए कितने मार्क्स जरूरी?

UPTET सर्टिफिकेट की वैधता को लेकर भी उम्मीदवारों को राहत है. UPTET क्वालिफाई करने के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट लाइफटाइम वैलिड रहता है. पात्र उम्मीदवार भविष्य में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करते समय, संबंधित भर्ती के नियमों के अधीन अपने इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

UPTET में क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 60 फीसदी (90 अंक) निर्धारित हैं. वहीं, SC, ST, OBC और दिव्यांग समेत आरक्षित कैटिगरी के लिए नियमों के अनुसार न्यूनतम 55 फीसदी (82.5 अंक) की जरूरत होती है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड और क्वालिफाइंग स्टेटस ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.