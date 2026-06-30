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UPTET Admit Card 2026: एक क्लिक में डाउनलोड करें हॉल टिकट, चेक करें एग्जाम डेट, टाइम और शिफ्ट

UPTET Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड UPESSC ने जारी कर दिया है. जानें ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in से कैसे डाउनलोड कर पाएंगे हॉल टिकट...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jun 30, 2026, 10:27 AM IST

UPTET Admit Card 2026: एक क्लिक में डाउनलोड करें हॉल टिकट, चेक करें एग्जाम डेट, टाइम और शिफ्ट

UPTET Admit Card 2026 डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका. (Image: Official Website Screengrab)

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  • यूपीटीईटी 2026 का एडमिट कार्ड जारी
  • upessc.up.gov.in से डाउनलोड कर पाएंगे हॉल टिकट
  • 2, 3 और 4 जुलाई को होगा यूपी टीईटी का एग्जाम
  • ऑफलाइन, ओएमआर मोड में होगा एग्जाम

UPTET Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन (UPESSC) ने यूपी टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी की जरूरत होगी. एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए एडमिट कार्ड जरूरी है और बिना इसके उम्मीदवारों को परीक्षा देने से रोका जा सकता है.

UPTET Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें यूपी टीईटी की एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार यूपी टीईटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर UPTET 2026 Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.
- यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को एंटर करें.
- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए सारे डिटेल्स को चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेना न भूलें. 

UPTET Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

UPTET Admit Card 2026: कब होगी यूपी टीईटी की परीक्षा?

यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा ऑफलाइन होगी और ओएमआर मोड में होगी. यह परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. यह परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगी. 

यूपीटीईटी का पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, पेपर 2 उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जो कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की पात्रता चाहते हैं. वहीं, जो उम्मीदवारों दोनों स्तर पर स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपर देने होंगे. यूपी टीईटी का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहता है.

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