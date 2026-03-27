FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UPTET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, जानें EWS उम्मीदवारों के लिए क्या हुए बदलाव

UPTET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, जानें EWS उम्मीदवारों के लिए क्या हुए बदलाव

Ram Navami 2026 Vrat Katha: आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद

आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद

महादेव की पार्वती Sonarika Bhadoria ने दिखाई लाडली की पहली झलक, फोटोज शेयर कर लिखा ये पोस्ट

महादेव की पार्वती Sonarika Bhadoria ने दिखाई लाडली की पहली झलक, फोटोज शेयर कर लिखा ये पोस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में

Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में

Caring Zodiac Signs:खुद से ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान

खुद से भी ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान

20+Ram Navami Wishes: श्री राम आएं आपके द्वार, सुख-समृद्धि मिले अपार. इस रामनवमी अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश और सुंदर तस्वीरें

20+Ram Navami Wishes: श्री राम आएं आपके द्वार, सुख-समृद्धि मिले अपार. इस रामनवमी अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश और सुंदर तस्वीरें

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UPTET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, जानें EWS उम्मीदवारों के लिए क्या हुए बदलाव

UPTET 2026: UPESSC ने आज 27 मार्च से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. जानें डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 27, 2026, 10:12 AM IST

UPTET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, जानें EWS उम्मीदवारों के लिए क्या हुए बदलाव

UPTET 2026 (Image: Official Website Screengrab)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UPTET 2026: अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद अहम खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने आज 27 मार्च से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. जो उम्मीदवार यूपीटेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

इस साल UPESSC ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एक अहम नीतिगत बदलाव किया है. यूपीटेट 2026 योग्यता पाने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों को 5% मार्क्स की छूट मिलेगी. नए नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को एलिजिबिलटी सर्टिफिकेट पाने के लिए  150 में से कम से कम 90 मार्क्स (60%) लाने होंगे. हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग (ईडब्ल्यूएस), स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों के उम्मीदवारों को न्यूनतम 82 मार्क्स (55%) लाने पर ही पात्रता मिलेगी.

UPTET 2026: यूपीटेट के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

उम्मीदवार यूपीटेट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.
- वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) की प्रक्रिया पूरी करें.
- अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.
- जरूरी डिटेल्स भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म जमा करें.
- सबसे पहले अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

UPTET 2026 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें. https://otr.pariksha.nic.in/elocker/NewAccount?+WMGd1YKHU6AJFY9OxmRlRpOCWgCO3s7

यूपीईएससी ने फर्जी वेबसाइट के बारे में उम्मीदवारों को चेतावनी देते हुए एक नोटिस जारी किया है. आयोग ने पुष्टि की है कि uptet2026.in वेबसाइट फर्जी है और उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे केवल ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर ही आवेदन करें. यूपीटेट के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 26 अप्रैल 2026 को खत्म होगी. इसके बाद उम्मीदवार 1 मई 2026 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव कर पाएंगे. 

UPTET 2026: यूपीटेट के लिए कितना आवेदन शुल्क देना होगा? 

सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए दोनों पेपरों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये है. अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 300 रुपये का भुगतान करना होगा.

यहां क्लिक करके पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में
Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में
Caring Zodiac Signs:खुद से ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
खुद से भी ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
20+Ram Navami Wishes: श्री राम आएं आपके द्वार, सुख-समृद्धि मिले अपार. इस रामनवमी अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश और सुंदर तस्वीरें
20+Ram Navami Wishes: श्री राम आएं आपके द्वार, सुख-समृद्धि मिले अपार. इस रामनवमी अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश और सुंदर तस्वीरें
नौकरी पर लात मारकर दो भाईयों ने शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया 250 करोड़ का कारोबार
नौकरी पर लात मारकर दो भाईयों ने शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया 250 करोड़ का कारोबार
दुनिया के वो 5 देश, जिन्होंने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी
दुनिया के वो 5 देश, जिन्होंने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 26 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
Gem Astrology: नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
Mangal Shukra Yuti 2026: मंगल-शुक्र का खतरनाक योग दुनिया को देगा झटका? महंगाई तोड़ेगी रिकॉर्ड या भड़केगा युद्ध 
मंगल-शुक्र का खतरनाक योग दुनिया को देगा झटका? महंगाई तोड़ेगी रिकॉर्ड या भड़केगा युद्ध
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा सोया भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
MORE
Advertisement