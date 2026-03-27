UPTET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, जानें EWS उम्मीदवारों के लिए क्या हुए बदलाव

UPTET 2026: UPESSC ने आज 27 मार्च से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. जानें डिटेल्स...

UPTET 2026: अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद अहम खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने आज 27 मार्च से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. जो उम्मीदवार यूपीटेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

इस साल UPESSC ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एक अहम नीतिगत बदलाव किया है. यूपीटेट 2026 योग्यता पाने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों को 5% मार्क्स की छूट मिलेगी. नए नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को एलिजिबिलटी सर्टिफिकेट पाने के लिए 150 में से कम से कम 90 मार्क्स (60%) लाने होंगे. हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग (ईडब्ल्यूएस), स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों के उम्मीदवारों को न्यूनतम 82 मार्क्स (55%) लाने पर ही पात्रता मिलेगी.

UPTET 2026: यूपीटेट के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

उम्मीदवार यूपीटेट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.

- वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) की प्रक्रिया पूरी करें.

- अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.

- जरूरी डिटेल्स भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म जमा करें.

- सबसे पहले अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

UPTET 2026 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें. https://otr.pariksha.nic.in/elocker/NewAccount?+WMGd1YKHU6AJFY9OxmRlRpOCWgCO3s7

यूपीईएससी ने फर्जी वेबसाइट के बारे में उम्मीदवारों को चेतावनी देते हुए एक नोटिस जारी किया है. आयोग ने पुष्टि की है कि uptet2026.in वेबसाइट फर्जी है और उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे केवल ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर ही आवेदन करें. यूपीटेट के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 26 अप्रैल 2026 को खत्म होगी. इसके बाद उम्मीदवार 1 मई 2026 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव कर पाएंगे.

UPTET 2026: यूपीटेट के लिए कितना आवेदन शुल्क देना होगा?

सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए दोनों पेपरों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये है. अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 300 रुपये का भुगतान करना होगा.

यहां क्लिक करके पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन



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