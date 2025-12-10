FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एजुकेशन

UPSSSC PET Revised Result 2025: UPSSSC PET 2025 का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी, upsssc.gov.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोर कार्ड

UP PET Revised Result 2025: उत्तर प्रदेश सब-ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने UPSSSC PET 2025 का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिया है. यहां जानें सारी डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 10, 2025, 11:11 AM IST

UPSSSC PET Revised Result 2025: UPSSSC PET 2025 का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी, upsssc.gov.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोर कार्ड

UPSSSC PET Revised Result 2025

UP PET Revised Result 2025: उत्तर प्रदेश सब-ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने UPSSSC PET 2025 का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार UPSSSC प्रीलिम्स एलिजिबिलटी टेस्ट में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट रि-चेक कर सकते हैं और अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

UPSSSC PET की लिखित परीक्षा राज्य के 48 जिलों के 1479 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस साल 2,531,996 कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा के लिए रजिस्टर किया था लेकिन सिर्फ 1,943,171 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए. 

UPSSSC PET Revised Result 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन
UPSSSC

UPSSSC PET Revised Result 2025: कैसे चेक अपना रिवाइज्ड रिजल्ट?

कैंडिडेट्स अपना UPSSSC PET का रिवाइज्ड रिजल्ट चेक करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर Results टैब पर क्लिक करें या Login to your dashboard पर क्लिक करें.
- यहां अपना रिवाइज्ड रिजल्ट चेक करने के लिए अपने डिटेल्स एंटर करें और 01-Exam/2025-Preliminary Eligibility Test(PET)2025 चेक करें.
- अपना रिजल्ट देखें और इसमें दिए गए डिटेल्स को वेरिफाई कर लें.  

UPSSSC PET Revised Result 2025 देखने का डायरेक्ट लिंक

जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स की परीक्षा में सफल होंगे वे मेन्स की परीक्षा के लिए आवेदन के पात्र होंगे. इसके बाद जो कैंडिडेट्स मेन्स परीक्षा में सफल होंगे, वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे. वेरिफिकेशन के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in को चेक कर सकते हैं. 

