UPSSSC PET 2026: सर्वर डाउन और OTP की समस्या से परेशान उम्मीदवारों को बड़ी राहत, आयोग ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख

UPSSSC ने प्रीलिमनरी एलिजिबलटी टेस्ट (PET) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 7 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है. जानें डिटेल्स...

UPSSSC ने बढ़ाई PET 2026 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन

अब 7 सितंबर तक ऑनलाइम अप्लाई कर सकेंगे उम्मीदवार

ऑफिशियल वेबसाइट में तकनीकी दिक्कतों की शिकायत पर आयोग ने उठाया कदम

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड में नहीं हुआ कोई बदलाव

UPSSSC PET 2026: अगर आप यूपी PET 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से अब तक ऐसा नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेस सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) ने प्रीलिमनरी एलिजिबलटी टेस्ट (PET) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 7 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है. कई उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीपी) वेरिफिकेशन में दिक्कत का सामना कर रहे थे, जिसके बाद आयोग की तरफ से यह कदम उठाया गया.

UPSSSC PET 2026: उम्मीदवारों को OTP वेरिफिकेशन में करना पड़ रहा था दिक्कत का सामना

इससे पहले रजिस्ट्रेशन विंडो 1 सितंबर 2026 को बंद होने वाली थी. लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ आवेदकों ने दावा किया कि वे ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि UPESSC की वेबसाइट upsssc.gov.in सही तरीके से काम नहीं कर रही है. ऐसे में उम्मीदवारों ने आवेदन की समय सीमा बढ़ाने की कमीशन से मांग की थी.

मामले की गंभीरता को समझते हुए कमीशन ने रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन आवेदन शुल्क और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. उम्मीदवार अब अपनी PET 2026 की आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर 2026 तक पूरा कर सकते हैं. हालांकि, ऑफिशियल नोटिस में यह साफ किया गया है कि आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया और निर्धारित पात्रता मापदंड में कोई बदलाव नहीं होगा.

UPSSSC PET 2026: यहां पढ़ें ऑफिशियल नोटिस



UPSSSC PET 2026: कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 185 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे. वहीं, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 95 रुपये निर्धारित की गई है जबकि दिव्यांग कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये है. आवेदन शुल्क का भुगतान उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई चालान के जरिए कर सकते हैं.

जिन उम्मीदवारों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया है, वे इस समय सीमा का इस्तेमाल PET 2026 आवेदन के लिए कर सकते हैं. ध्यान रखें, आवेदन करने की रिवाइज्ड डेडलाइन 7 सितंबर 2026 से पहले ही अपनी आवेदन प्रक्रिया जरूर पूरी कर लें.