UPSSSC PET 2025 Answer Key: यूपीएसएसएससी पीईटी की आंसर की upsssc.gov.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

एजुकेशन
UPSSSC PET 2025 की आंसर की जारी हो चुकी है, जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी वे आंसर की से अपने मार्क्स का अंदाजा लगा सकते हैं, इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें...
UPSSSC PET 2025 Answer Key: उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने प्रीलिमनरी एलिजिबिलटी टेस्ट (PET) 2025 की आंसर की ऑफिशियल पोर्टल upsssc.gov.in पर जारी कर दी है. यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी. उम्मीदवार अब 15 सितंबर 2025 तक प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं.
- ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर उपलब्ध "UPSSSC PET 2025 Answer Key लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें.
- आपकी आंसर की का पीडीएफ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें और सेव करके रख लें.
इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें UPSSSC PET 2025 Answer Key
इस साल UPSSSC ने PET स्कोर की वैधता के संबंध में एक अहम बदलाव किया है. अब PET स्कोर केवल एक साल के लिए वैध होने के बजाय तीन साल तक वैध रहेगा, जिससे उम्मीदवारों को उस अवधि के दौरान दोबारा PET दिए बिना ग्रुप C भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के अधिक अवसर मिलेंगे.
पीईटी 2025 परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) शामिल थे, जिनके कुल 100 अंक थे और अवधि दो घंटे की थी. प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को +2 अंक दिए गए, जबकि गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे गए थे.
पीईटी यूपीएसएसएससी की द्वि-स्तरीय भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण है. पीईटी स्कोर के आधार पर चुने गए उम्मीदवार ग्रुप सी पदों के लिए मुख्य परीक्षा में आगे बढ़ते हैं. हर साल लाखों उम्मीदवार इसमें भाग लेते हैं, इसलिए पीईटी उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के अवसरों के लिए एक अहम प्रवेश द्वार बना हुआ है.
