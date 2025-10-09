UPSSSC Mains Result 2025: जूनियर असिस्टेंट और कई दूसरे मेन्स परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, upsssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

UPSSSC Mains Result 2025: जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड- III की मेन्स परीक्षा का रिजल्ट UPSSSC ने जारी कर दिया है, यहां क्लिक करके देखें नतीजे...

UPSSSC Mains Result 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड- III की मेन्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स ने यह परीक्षा दी थी, वे अपने लॉगइन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट के साथ आयोग ने UPSSSC जूनियर सहायक कट ऑफ 2025 भी जारी कर दिया है. कट-ऑफ मार्क्स के अनुसार अर्हता हासिल करने वाले उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे.

UPSSSC Mains Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

- ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर Result टैब पर क्लिक करें.

- जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड- III रिजल्ट के लिंक को सिलेक्ट करें.

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और जेंडर एंटर करें.

- आपको अपना रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और सुरक्षित रख लें.

UPSSSC Mains Result 2025 चयन प्रक्रिया

यूपीएसएसएससी जूनियर सहायक भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया कई चरणों में आयोजित की जाएगी. इनमें लिखित परीक्षा, लेखन परीक्षण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट शामिल है. सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार करने वाले अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन होगा.

