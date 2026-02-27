FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

आबकारी नीति घोटाले पर बहुत बड़ी खबर, कोर्ट ने दोनों को आरोप मुक्त किया, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल, सिसोदिया बरी, शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया बरी, शराब नीति में कोई आपराधिक मंशा नहीं थी- कोर्ट, शराब नीति में व्यापक साजिश नहीं थी- कोर्ट, आबकारी नीति में व्यापक साजिश नहीं थी- कोर्ट | आबकारी नीति मामले पर बड़ी खबर, कोर्ट ने सिसोदिया को आरोप मुक्त किया, मनीष सिसोदिया आरोप मुक्त हुए, कोर्ट ने सिसोदिया पर आरोप खारिज किए, CBI की जांच प्रक्रिया में खामियां- कोर्ट, सिसोदिया पर आरोप खारिज- कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट से सिसोदिया बरी

UPSSSC Lekhpal Result 2026: UPSSSC ने जारी किया लेखपाल PET का रिजल्ट, 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हुए मेन्स के लिए सिलेक्ट

UPSSSC ने जारी किया लेखपाल PET का रिजल्ट, 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हुए मेन्स के लिए सिलेक्ट

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का लिवर कैंसर से निधन, इलाज के दौरान नोएडा के अस्पताल में तोड़ा दम

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का लिवर कैंसर से निधन, इलाज के दौरान नोएडा के अस्पताल में तोड़ा दम

Weather Update: फरवरी माह में ही शुरू हुई अप्रैल जैसी गर्मी, ​दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान तक में बढ़ा तापमान

फरवरी माह में ही शुरू हुई अप्रैल जैसी गर्मी, ​दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान तक में बढ़ा तापमान

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता

आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता

Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?

Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?

Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें

Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें

एजुकेशन

एजुकेशन

UPSSSC Lekhpal Result 2026: UPSSSC ने जारी किया लेखपाल PET का रिजल्ट, 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हुए मेन्स के लिए सिलेक्ट

UPSSSC ने  7,994 लेखपाल पदों के लिए मुख्य परीक्षा हेतु 3,66,712 उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया है. अगर आप भी इस एग्जाम में शामिल हुए थे तो नीचे बताए गए लिंक पर क्लिक करके फटाफट अपने नतीजे देख सकते हैं...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 27, 2026, 10:56 AM IST

UPSSSC Lekhpal Result 2026: UPSSSC ने जारी किया लेखपाल PET का रिजल्ट, 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हुए मेन्स के लिए सिलेक्ट

UPSSSC Lekhpal Result 2026 (Image: Official Website Screengrab)

UPSSSC Lekhpal Result 2026: उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) ने  7,994 लेखपाल पदों के लिए मुख्य परीक्षा हेतु 3,66,712 उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया है. यह परीक्षा राज्य की सबसे प्रतिस्पर्धी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक है. उम्मीदवारों का चयन प्रीलिमिनरी एलिजिबिलटी टेस्ट यानी PET में मिले नंबरों के आधार पर किया गया जिसमें हर पद के लिए लगभग 46 उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा कर रहे थे. 

UPSSSC Lekhpal Result 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी की सुरक्षा, बढ़िया वेतन और करियर ग्रोथ के अवसरों की वजह से लेखपाल पद की अत्यधिक मांग बनी हुई है. इसमें सैलरी लेवल 3 के अंतर्गत इन पदों के लिए शुरुआती सैलरी ₹21,700 है, जबकि कुल मासिक वेतन ₹28,000 से ₹32,000 तक है. 

UPSSSC Lekhpal Result 2026: कैसे चेक करें यूपी लेखपाल का रिजल्ट?

उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं-
- ऑफिशियल UPSSSC पोर्टल upsssc.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाएं और Result या Announcement Board सेक्शन पर जाएं.
- UPSSSC Lekhpal Main Examination Result 2026 के लिंक पर जाएं.
- रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसी जरूरी जानकारी और कैप्चा एंटर करें.
- सबमिट पर क्लिक करते ही आपको अपना रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

UPSSSC Lekhpal Result 2026 देखने का डायरेक्ट लिंक

आयोग ने शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए पीईटी कटऑफ जारी कर दिया है. सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के उम्मीदवारों के लिए 55.12 मार्क्स, एसटी उम्मीदवारों के लिए 47.50 मार्क्स जरूरी हैं. कटऑफ का निर्धारण परीक्षार्थियों की संख्या, उपलब्ध वैकेंसी और परीक्षा की कठिनाई के आधार पर किया गया था.

UPSSSC Lekhpal Result 2026: मेन्स एग्जाम पैटर्न

जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्हें अब मुख्य लिखित परीक्षा की तैयारी करनी होगी जिसकी तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा. परीक्षा में 100 मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे जिन्हें 2 घंटे में पूरा करना होगा और ये 100 नंबरों के होंगे. मैथ्स सेक्शन में 10 नंबरों के डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन से बदला गया है जो पिछले साल की तुलना में एक अहम बदलाव है.

