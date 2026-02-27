UPSSSC Lekhpal Result 2026: UPSSSC ने जारी किया लेखपाल PET का रिजल्ट, 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हुए मेन्स के लिए सिलेक्ट

UPSSSC ने 7,994 लेखपाल पदों के लिए मुख्य परीक्षा हेतु 3,66,712 उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया है. अगर आप भी इस एग्जाम में शामिल हुए थे तो नीचे बताए गए लिंक पर क्लिक करके फटाफट अपने नतीजे देख सकते हैं...

UPSSSC Lekhpal Result 2026: उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) ने 7,994 लेखपाल पदों के लिए मुख्य परीक्षा हेतु 3,66,712 उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया है. यह परीक्षा राज्य की सबसे प्रतिस्पर्धी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक है. उम्मीदवारों का चयन प्रीलिमिनरी एलिजिबिलटी टेस्ट यानी PET में मिले नंबरों के आधार पर किया गया जिसमें हर पद के लिए लगभग 46 उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा कर रहे थे.

UPSSSC Lekhpal Result 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी की सुरक्षा, बढ़िया वेतन और करियर ग्रोथ के अवसरों की वजह से लेखपाल पद की अत्यधिक मांग बनी हुई है. इसमें सैलरी लेवल 3 के अंतर्गत इन पदों के लिए शुरुआती सैलरी ₹21,700 है, जबकि कुल मासिक वेतन ₹28,000 से ₹32,000 तक है.

UPSSSC Lekhpal Result 2026: कैसे चेक करें यूपी लेखपाल का रिजल्ट?

उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं-

- ऑफिशियल UPSSSC पोर्टल upsssc.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाएं और Result या Announcement Board सेक्शन पर जाएं.

- UPSSSC Lekhpal Main Examination Result 2026 के लिंक पर जाएं.

- रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसी जरूरी जानकारी और कैप्चा एंटर करें.

- सबमिट पर क्लिक करते ही आपको अपना रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

UPSSSC Lekhpal Result 2026 देखने का डायरेक्ट लिंक

आयोग ने शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए पीईटी कटऑफ जारी कर दिया है. सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के उम्मीदवारों के लिए 55.12 मार्क्स, एसटी उम्मीदवारों के लिए 47.50 मार्क्स जरूरी हैं. कटऑफ का निर्धारण परीक्षार्थियों की संख्या, उपलब्ध वैकेंसी और परीक्षा की कठिनाई के आधार पर किया गया था.

UPSSSC Lekhpal Result 2026: मेन्स एग्जाम पैटर्न

जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्हें अब मुख्य लिखित परीक्षा की तैयारी करनी होगी जिसकी तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा. परीक्षा में 100 मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे जिन्हें 2 घंटे में पूरा करना होगा और ये 100 नंबरों के होंगे. मैथ्स सेक्शन में 10 नंबरों के डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन से बदला गया है जो पिछले साल की तुलना में एक अहम बदलाव है.

