UPSSSC Forest Guard 2023: यूपी वन रक्षक परीक्षा का योग्यता परिणाम और कट ऑफ जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

UPSSSC ने वन रक्षक परीक्षा का योग्यता परिणाम और कटऑफ लिस्ट जारी कर दी है. जानें डिटेल्स

UPSSSC Forest Guard 2023: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC ने विज्ञापन संख्या-10-परीक्षा/2023 वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने रिजल्ट के साथ कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी है.

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 709 पदों पर भर्तियां होनी हैं. आयोग ने कुल वैकेंसी से 15 गुना अधिक कैंडिडेट्स का मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया है. कुल 29,217 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है

यहां चेक करें किस कैटेगरी के लिए कितनी है कटऑफ



कैसे चेक करें UPSSSC Forest Guard 2023 का योग्यता परिणाम-

- सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

- होम पेज पर जाकर Results के टैब पर क्लिक करें.

- यहां Click Here To View Result पर क्लिक करें और

- अब Click here to View shortlisted candidates result for the Mains Examination under the Advertisement 10-Exam/2023 के लिंक पर क्लिक करें.

- यहां मांगे गए जरूरी डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- आपका रिजल्ट आपको दिखाई देगा इसे डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें.



जिन कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, आयोग जल्द ही उन्हें परीक्षा की तारीख और फीस सबमिट करने के बारे में जानकारी देगा.

यहां क्लिक करके चेक करें नतीजे



