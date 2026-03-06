UPSC Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप

एजुकेशन
यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है, जानें डिटेल्स...
यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. अगस्त 2025 में आयोजित लिखित परीक्षा और फरवरी 2026 में हुए इंटरव्यू के बाद आयोग ने भारत की प्रतिष्ठित प्रशासनिक और राजनयिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुल 958 उम्मीदवारों की सिफारिश की है. यूपीएससी की योग्यता के आधार पर तैयार की गई यह लिस्ट अगली पीढ़ी के अधिकारियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के तहत विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में शामिल होने का रास्ता खोलती है.
1- अनुज अग्निहोत्री
2- राजेश्वरी सुवे
3- अकांश ढुल
4- राघव झुनझुनवाला
5- ईशान भटनागर
6- ज़िनिया अरोरा
7- एआर राजा मोहिदीन
8- पक्षाल सेक्रेटरी
9- आस्था जैन
10- उज्ज्वल प्रियांक
हालांकि आयोग ने विभिन्न पदों के लिए कुल 958 उम्मीदवारों की सिफारिश की है लेकिन आखिरी नियुक्तियां पूरी तरह से सरकार की हर सेवा के लिए घोषित वैकेंसी की विशिष्ट संख्या पर निर्भर करती हैं. आईएएस के लिए कुल 180 वैकेंसी हैं जिनमें 74 पोस्ट सामान्य वर्ग के लिए, 47 ओबीसी के लिए, 28 एससी के लिए, 18 ईडब्ल्यूएस के लिए और 13 एसटी वर्ग के लिए हैं.
इसी तरह से भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) में कुल 55 वैकेंसी हैं जिनमें से 22 सामान्य वर्ग के लिए, 15 ओबीसी के लिए, 8 अनुसूचित जाति के लिए, 6 अल्पसंख्यक वर्ग के लिए और 4 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं. सभी नियुक्तियां इन उपलब्ध पदों और सिविल सेवा परीक्षा नियम 2025 में निर्धारित प्रावधानों के मुताबिक की जाएगी.
