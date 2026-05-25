UPSC Prelims Answer Key 2026: यूपीएससी कब जारी करेगी सीएसई प्रीलिम्स की आंसर की? चैलेंज करने के लिए चाहिए होंगे ये 3 सबूत

UPSC Prelims Answer Key 2026: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का प्रीलिम्स हो चुका है और अब कैंडिडेट्स आंसर की का इंतजार कर रहे हैं. इस साल से आंसर की परीक्षा खत्म होने के एक हफ्ते के अंदर जारी की जाएगी. जानें डिटेल्स...

UPSC Prelims Answer Key 2026: यूपीएससी ने कल यानी 24 मई 2026 को देशभर में सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी. इस साल 933 वैकेंसी के लिए 8,19,372 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इस साल के प्रीलिम्स पेपर को लंबा और कठिन बताया. सीएसई के जनरल स्टडीज के पेपर में इकोनॉमी से 19 सवाल, पर्यावरण से 11 सवाल, भूगोल से 13, इतिहास और कला-संस्कृति से 20, राजनीति और शासन से 8, साइंस एंड टेक से 18 और अन्य विषयों से 11 सवाल पूछे गए थे.

वहीं, CSAT का पेपर कैंडिडेट्स को अलग तो लगा लेकिन कठिन नहीं लगा. इस साल के पेपर का भी पैटर्न थोड़ा अलग था लेकिन अच्छी तैयारी वाले उम्मीदवारों को यह प्रश्नपत्र आसान लगा. यूपीएससी सीएसई का प्रीलिम्स एग्जाम दो शिफ्ट में ऑफलाइन फॉर्मेट में आयोजित किया गया था. जनरल स्टडीज का पेपर सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ और 11:30 पर खत्म हुआ जबकि CSAT का पेपर दोपहर 2:30 बजे से शुरू होकर शाम 4:40 पर खत्म हुआ.

UPSC Prelims Answer Key 2026: दिल्ली में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने दी परीक्षा

यूपीएससी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 परीक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा, जहां 144 परीक्षा केंद्रों पर 70,885 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी. इसके बाद हैदराबाद का नंबर रहा, जहां 100 केंद्रों पर 44,209 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जबकि पटना में 79 केंद्रों पर 39,147 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी.

UPSC Prelims Answer Key 2026: कब आएगी यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स की आंसर की?

बता दें इस साल पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद आंसर की जारी करेगा. पहले फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद आंसर की जारी होता था और इसमें भी महीनों लग जाते थे. लेकिन इस बार से परीक्षा के तुरंत बाद आंसर का जारी किया जाएगा. यूपीएससी के चेयरमैन डॉ. अजय कुमार ने बताया कि यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स की आंसर की 31 मई तक जारी कर दी जाएगी. आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट्स आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर पाएंगे और इसके हिसाब से अपने जवाब का मिलान कर पाएंगे.

आयोग के मुताबिक इस कदम के पीछे का मकसद पारदर्शिता को बढ़ाना और आवेदकों को अपने प्रदर्शन का शीघ्र मूल्यांकन करने की सुविधा देना है. इसके अलावा अगर कैंडिडेट्स को किसी जवाब या सवाल में कोई गड़बड़ी लगती है तो वो इसपर ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं. कैंडिडेट्स को साक्ष्यों के साथ ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आपत्ति दर्ज करानी होगी. सबूत के तौर पर तीन प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत या किताब के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे. स्पेशल कमिटी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट सभी आपत्तियों की गहन समीक्षा करेंगे और उसके बाद फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी. फाइनल आंसर की जारी होने के बाद यूपीएससी इसी के आधार पर प्रीलिम्स की ओएमआर शीट की मार्किंग करेगा.



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