एजुकेशन

UPSC NDA CDS 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 840 वैकेंसी के लिए फटाफट करें अप्लाई

UPSC NDA CDS 2026: यूपीएससी ने एनडीए और सीडीएस भर्ती के लिए प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है, यहां जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 11, 2025, 11:28 AM IST

UPSC NDA CDS Notification 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

UPSC NDA CDS 2026: यूपीएससी ने भारत की दो सबसे प्रतिष्ठित रक्षा भर्ती योजनाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए), नेवल एकेडमी (एनए) और कंबाइंड डिफेंस सर्विस (सीडीएस) परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 दिसंबर 2025 को शुरू हो चुकी है.

भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशंड अधिकारी के रूप में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार 30 दिसंबर 2025 तक ऑफिशियल यूपीएससी पोर्टल upsconline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. इस भर्ती के तहत 840 से अधिक वैकेंसी के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

UPSC NDA CDS 2026 के लिए वैकेंसी डिटेल्स-

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार वैकेंसी के डिटेल्स इस तरह से हैं-

यूपीएससी एनडीए और एनए परीक्षा (I) 2026: एनडीए के सेना, नौसेना और वायु सेना विंग और इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स में एडमिशन के लिए कुल 394 वैकेंसी मौजूद है.

यूपीएससी सीडीएस परीक्षा (I) 2026: इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए), इंडियन नेवल एकेडमी (आईएनए), एयरफोर्स एकेडमी (एएफए) और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए) में कोर्स के लिए 450 से अधिक वैकेंसी की घोषणा की गई है.

UPSC NDA CDS 2026 पात्रता मानदंड

इच्छुक आवेदकों को प्रत्येक एकेडमी के लिए निर्धारित शैक्षिक मानदंडों को पूरा करना होगा-

सीडीएस परीक्षा के लिए:
इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री.
इंडियन नेवल एकेडमी: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री.
एयरफोर्स एकेडमी: 10+2 स्तर पर फिजिक्स और मैथ्स के साथ स्नातक की डिग्री या इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री.

एनडीए परीक्षा के लिए:
उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ्स (वायु सेना और नौसेना विंग के लिए) या किसी भी स्ट्रीम (सेना विंग के लिए) के साथ 12वीं कक्षा पास होना चाहिए या परीक्षा में शामिल होना चाहिए.

UPSC NDA CDS 2026 आवेदन शुल्क 

दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क अलग-अलग है:
NDA/NA : सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों को ₹100 का भुगतान करना होगा. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उम्मीदवार और सेवारत/पूर्व जेसीओ/एनसीओ/ओआर के पुत्रों को छूट दी गई है.
सीडीएस : सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹200 है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है.

UPSC NDA CDS 2026 चयन प्रक्रिया

एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए चयन प्रक्रिया काफी कठिन है जो टू स्टेप प्रक्रिया का पालन करती है-
लिखित परीक्षा: यूपीएससी भारत भर के विभिन्न केंद्रों पर इसका आयोजन करता है.
एसएसबी इंटरव्यू: केवल लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को ही सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसमें बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण शामिल हैं.

