UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी कब जारी करेगा एनडीए का रिजल्ट? जानें डिटेल्स

UPSC NDA 2 Result 2025: अगर आप भी यूपीएससी द्वारा आयोजित की गई एनडीए 2 लिखित परीक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं तो यहां जानें सारी डिटेल्स...

UPSC NDA 2 Result 2025: इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में शामिल होने का सपना लेकर नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम (एनडीए 2) देने वाले हजारों उम्मीदवार अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिसकी घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है. यूपीएससी ने यह परीक्षा 14 सितंबर 2025 को देशभर के कई केंद्रों पर आयोजित करवाई थी.

ऑफिशियल अपडेट के अनुसार एनडीए 2 रिजल्ट 2025 सितंबर के आखिरी सप्ताह में घोषित किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने रोल नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके अपनी योग्यता की स्थिति की जांच कर सकेंगे. यूपीएससी की वेबसाइट पर पीडीएफ का प्रारूप में एनडीए का रिजल्ट जारी किया जाएगा. इस फ़ाइल में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे जो लिखित परीक्षा में पास हुए हैं और सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) इंटरव्यू के लिए चुने गए हैं.

एनडीए 2 का रिजल्ट दो चरणों में जारी किया जाएगा:

लिखित परीक्षा रिजल्ट - एसएसबी इंटरव्यू के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची.

फाइनल रिजल्ट - एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद जारी किया जाएगा.

फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह पाने वाले अभ्यर्थियों को सशस्त्र बलों में कमीशन दिए जाने से पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खडकवासला (पुणे) में ट्रेनिंग दी जाएगी.

UPSC NDA 2 Result 2025: कैसे डाउनलोड करें?

- यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

- NDA 2 Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

- योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर वाली एक पीडीएफ एक नए टैब में खुलेगी.

- Ctrl+F का इस्तेमाल करें और अपना रोल नंबर एंटर करें.

- भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ को डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें.

अगर आपका रोल नंबर दिखाई देता है तो आपको अगले चरण के लिए चयनित कर लिया गया है.

एनडीए 2 लिखित परीक्षा पास करने वालों को भारत भर में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होने वाले एसएसबी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा. पांच दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों के निर्णय लेने के कौशल, व्यक्तित्व लक्षणों, नेतृत्व क्षमता और मनोवैज्ञानिक फिटनेस का मूल्यांकन किया जाएगा.

केवल एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना पाएंगे और ट्रेनिंग के लिए एनडीए में शामिल होंगे.

