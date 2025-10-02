Add DNA as a Preferred Source
UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

UPSC ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जाम (NDA/NA 2) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक करें कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं...

जया पाण्डेय

Updated : Oct 02, 2025, 08:53 AM IST

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

UPSC NDA 2 Result 2025: UPSC ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जाम (NDA/NA 2) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इसकी लिखित परीक्षा 14 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है. रिजल्ट के पीडीएफ में लिखित परीक्षा में पास सभी उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं. यह लिस्ट नाम और रोल नंबर दोनों के अनुसार उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें- सिर्फ 3 साल के एक्सपीरियंस में सैलरी ₹16 लाख से ₹1.6 करोड़! बंदे की ग्रोथ देख लोग बोले- 'चेला बना लो'

UPSC NDA 2 Result 2025: अब आगे क्या होगा?

जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर पीडीएफ में दिखाई देंगे, उन्हें सेवा चयन बोर्ड (SSB) के इंटरव्यू में शामिल होना होगा. इसके लिए उन्हें भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद वे इंटरव्यू की तारीख और जगहका चयन कर सकेंगे और अपना कॉल-अप लेटर डाउनलोड कर सकेंगे. 

एनडीए चयन प्रक्रिया में दो चरण होते हैं जिसमें लिखित परीक्षा और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू शामिल होता है. लिखित परीक्षा कुल 900 अंकों की होती है. दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन होता है.

यह भी पढ़ें- प्रिंसिपल साहब से चेक भरने में हो गई बड़ी गलती, बैंक ने किया बाउंस और सोशल मीडिया पर मच गया शोर

UPSC NDA 2 Result 2025: वैकेंसी

एनडीए 2 2025 के लिए यूपीएससी ने कुल 406 वैकेंसी की घोषणा की है. ये खाली पद परीक्षा और इंटरव्यू प्रोसेस के माध्यम से भरे जाएंगे.

UPSC NDA 2 Result 2025: कैसे चेक करें?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर NDA 2 Result 2025 PDF लिंक पर क्लिक करें.
- पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजें.
- भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें और सेव कर लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट की एक कॉपी अपने पास रखें और एसएसबी इंटरव्यू के लिए समय पर रजिस्ट्रेशन करें.

UPSC NDA 2 Result 2025 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

