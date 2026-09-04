FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
पाकिस्तान एयरफोर्स में कितने JF-17 फाइटर जेट? कागजों पर 156 का बेड़ा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है!

पाकिस्तान एयरफोर्स में कितने JF-17 फाइटर जेट? कागजों पर 156 का बेड़ा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है!

UPSC NDA 2 2026 Admit Card: यूपीएससी एनडीए का एडमिट कार्ड जारी, 13 सितंबर को होगी परीक्षा

UPSC NDA 2 2026 Admit Card: यूपीएससी एनडीए का एडमिट कार्ड जारी, 13 सितंबर को होगी परीक्षा

क्या है GSLV राॅकेट की खासियत, जिसने EOS-05 लाॅन्च कर रचा इतिहास... क्यों कहते हैं इसे ISRO का 'नॉटी बॉय'?

क्या है GSLV राॅकेट की खासियत, जिसने EOS-05 लाॅन्च कर रचा इतिहास... क्यों कहते हैं इसे ISRO का 'नॉटी बॉय'?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

UPSC NDA 2 2026 Admit Card: यूपीएससी एनडीए का एडमिट कार्ड जारी, 13 सितंबर को होगी परीक्षा

UPSC NDA 2 2026 Admit Card: यूपीएससी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी एग्जाम II 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड....

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 04, 2026, 10:47 AM IST

UPSC NDA 2 2026 Admit Card: यूपीएससी एनडीए का एडमिट कार्ड जारी, 13 सितंबर को होगी परीक्षा

यूपीएससी ने जारी किया एनडीए 2 का एडमिट कार्ड. (Image: Official Website Screengrab)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UPSC NDA 2 2026 Admit Card: यूपीएससी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी एग्जाम II 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे इसे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. 

यूपीएससी एनडीए 2 की परीक्षा 13 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली है. यह परीक्षा कुल 394 वैकेंसी के लिए आयोजित की जा रही है और लिखित परीक्षा ही दिन में दो शिफ्ट में कराई जाएगी. सुबह वाली शिफ्ट में मैथ्स का पेपर होगा, जबकि दोपहर वाली शिफ्ट में जनरल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा. उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि यूपीएससी डाक या ईमेल के जरिए एडमिट कार्ड जारी नहीं करता, ऐसे में उम्मीदवारों को अपना हॉल टिकट ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा. 

UPSC NDA 2 2026 Admit Card: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे यूपीएससी एनडीए 2 का एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार यूपीएससी एनडीए 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आसान से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले उम्मीदवारों को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा. 
- यहां होमपेज पर मौजूद Examinations या e-Admit Card सेक्शन में जाकर National Defence Academy and Naval Academy Examination (II), 2026 वाले लिंक को खोजना होगा. 
- इसके बाद लॉगइन पेज पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर के साथ जन्मतिथि जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी. 
- डिटेल्स सबमिट करते ही स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देने लगेगा, जिसे उम्मीदवार पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं और परीक्षा के दिन के लिए इसका एक साफ प्रिंटआउट निकाल सकते हैं.

UPSC NDA 2 2026 Admit Card डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

UPSC NDA 2 2026 Admit Card: परीक्षा वाले दिन एग्जाम हॉल में अपने साथ क्या-क्या लेकर जाएं?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को इसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से चेक लेना चाहिए. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का नाम, फोटो और सिग्नेचर, परीक्षा की तारीख और शेड्यूल, एग्जाम सेंटर की डिटेल्स, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा के दिन से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश शामिल होते हैं. अगर पर्सनल या परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी में कोई गड़बड़ी नजर आए तो उम्मीदवारों को तुरंत यूपीएससी से संपर्क करना चाहिए.

परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड प्रिंटआउट के साथ-साथ एक ओरिजनल फोटो आईडी प्रूफ भी साथ लेकर जाना जरूरी है क्योंकि सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर पहचान वेरिफाई करने के लिए इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल होगा. मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है. 

लिखने के लिए सिर्फ एक काला बॉल पेन साथ लेकर जाएं. इसके अलावा किसी दूसरे पेन या पेंसिल को साथ ले जाने की मनाही है. उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग टाइम से कम से कम एक घंटा पहले एग्जाम हॉल में पहुंचना चाहिए जिससे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समय से पूरी हो सके. दोपहर वाली शिफ्ट के लिए एंट्री दोपहर 1:50 बजे तक दी जाएगी. इसके बाद पहुंचने पर उम्मीदवार जनरल एबिलिटी टेस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे. 

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एनडीए 2 परीक्षा 2026 से जुड़ी हर अपडेट के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in को लगातार चेक करते रहें.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement