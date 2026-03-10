FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

तेल-गैस संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, गैस की आपूर्ति तय करने के लिए फैसला लिया, देशभर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया, जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए फैसला, लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की | तेल-गैस संकट के विरोध में प्रदर्शन किया, लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया | लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव चर्चा, प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे निर्धारित किए

Healthy Microbiome: फिट बॉडी - शार्प माइंड का राज है 'हेल्दी माइक्रोबायोम', जानिए क्यों है इतना जरूरी 

Healthy Microbiome: फिट बॉडी - शार्प माइंड का राज है ‘हेल्दी माइक्रोबायोम’, जानिए क्यों है इतना जरूरी

Manyavar-Mohey के वेडिंग वीडियो में छाई विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की जोड़ी, आपने देखा?

Manyavar-Mohey के वेडिंग वीडियो में छाई विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की जोड़ी, आपने देखा?

UPSC Marksheet 2025: कब जारी होगी यूपीएससी सीएसई की मार्कशीट? जानें कितने नंबर लाकर 958 उम्मीदवार बने अफसर

कब जारी होगी UPSC CSE 2025 की मार्कशीट? जानें कितने नंबर लाकर 958 उम्मीदवार बने अफसर

Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी

चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी

ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती

ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती

नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है

नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है

एजुकेशन

UPSC Marksheet 2025: कब जारी होगी यूपीएससी सीएसई की मार्कशीट? जानें कितने नंबर लाकर 958 उम्मीदवार बने अफसर

UPSC Marksheet 2025: UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू राउंड के कटऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं. जानें कितने नंबर लाकर 958 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं और कब ऑफिशियल वेबसाइट पर मार्कशीट जारी होगी...

Jaya Pandey

Updated : Mar 10, 2026, 11:28 AM IST

UPSC Marksheet 2025: कब जारी होगी यूपीएससी सीएसई की मार्कशीट? जानें कितने नंबर लाकर 958 उम्मीदवार बने अफसर

UPSC Result 2025 (File Photo)

UPSC Cut Off 2025: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू राउंड के कटऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं. सामान्य वर्ग के लिए यूपीएससी सीएसई का प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कट-ऑफ जीएस पेपर 1 के लिए 92.66 मार्क्स है. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों के लिए 89.34, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 92.00, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 84.00 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 82.66 मार्क्स है. दिव्यांगजन कैटिगरी (पीडब्ल्यूबीडी) के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 76.66 से 40.66 अंकों के बीच है. दिव्यांगजन कैटिगरी में चलने-फिरने में असमर्थता, दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, बहरेपन और सुनने में कठिनाई और बहु-विकलांगता जैसी विशिष्ट विकलांगताओं वाले उम्मीदवार शामिल हैं.

UPSC Cut off 2025: UPSC फाइनल का क्या रहा कटऑफ?

यूपीएससी ने कट-ऑफ मार्क्स की घोषणा करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि सीएसई 2025 प्रीलिम्स परीक्षा का कट-ऑफ केवल जीएस पेपर 1 से ही कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि जीएस पेपर 2 (CSAT) क्वॉलिफाइंग नेचर का होता है और इसके पास करने के लिए न्यूनतम 33 फीसदी मार्क्स लाने होते हैं. 

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा मेन्स को  पास करके इंटरव्यू राउंड के लिए अर्हता हासिल करने के लिए जरूरी कट-ऑफ सामान्य वर्ग के लिए 739, ईडब्ल्यूएस के लिए 706, ओबीसी के लिए 717, एससी के लिए 700 और एसटी उम्मीदवारों के लिए 694 मार्क्स था. मेन्स एग्जाम और इंटरव्यू में मिले नंबरों के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया गया है जिसमें सामान्य वर्ग के लिए फाइनल कट-ऑफ 963 अंक है. ईडब्ल्यूएस के लिए फाइनल कट-ऑफ 926, ओबीसी के लिए 931, एससी के लिए 905 और एसटी उम्मीदवारों के लिए 902 मार्क्स है.

UPSC Cut off 2025: कब आएगी UPSC CSE 2025 की मार्कशीट?

यूपीएससी सीएसई 2025 में कुल 958 उम्मीदवारों की आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और दूसरी केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है. यूपीएससी सीएसई 2025 का रिजल्ट 6 मार्च को जारी किया गया था. आयोग ने फाइनल रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि यूपीएससी सीएसई 2025 में उम्मीदवारों को मिले मार्क्स रिजल्ट जारी होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर यानी 20 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

