फॉर्म भरने में आई अड़चन तो UPSC ने सुनी उम्मीदवारों की आवाज, बढ़ी CSE 2026 के आवेदन की डेडलाइन

UPSC CSE 2026: यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. जानें आखिर इस फैसले के पीछे क्या रही वजह

UPSC CSE 2026: यूपीएससी ने तकनीकी व्यवधानों और पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. अब उम्मीदवार 27 फरवरी 2026 को शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. सिविल सेवा परीक्षा के अलावा भारतीय वन सेवा 2026 के लिए आवेदन करने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है. यह फैसला ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in की टेक्निकल दिक्कतों और सर्वर डाउन होने की समस्याओं के बाद लिया गया है. बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन के आखिरी दिन फॉर्म भरने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाए.

UPSC CSE 2026: हाई ट्रैफिक के कारण आई टेक्निकल दिक्कतें

आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख से पहले देशभर के उम्मीदवारों ने लॉगिन में विफलता, पेज लोड होने में देरी और आवेदन जमा करने में कठिनाई की शिकायत की. आखिरी समय में रजिस्ट्रेशन में अचानक हुई बढ़ोत्तरी के कारण सिस्टम में दिक्कतें आईं. आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) कराना अनिवार्य है. इसमें व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरना, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना, जहां लागू हो वहां आवेदन शुल्क का भुगतान करना और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना शामिल है. जिन उम्मीदवारों ने ओटीआर पूरा नहीं किया है, उन्हें आवेदन करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए रिवाइज्ड डेडलाइन से पहले अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

UPSC CSE 2026 ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

तीन चरणों की चयन प्रक्रिया के माध्यम से 933 वैकेंसी को भरा जाएगा. चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा (प्रथम चरण में पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए) और पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू शामिल हैं. इंटरव्यू के बाद चयनित उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई और फाइनल सिलेक्शन से पहले मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा. भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक चरण में पास होना जरूरी है.

पात्रता के लिए आवेदकों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. निर्धारित आयु सीमा 21 से 32 साल है जिसमें सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट लागू है.

UPSC CSE 2026: आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए नया नियम

इस बार के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. जो उम्मीदवार पहले ही किसी पूर्व परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो चुके हैं और वर्तमान में उन पदों पर कार्यरत हैं, उन्हें दोबारा परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे अधिकारियों को यूपीएससी की किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे अपनी आवंटित सेवा से इस्तीफा दे देंगे. आयोग ने वर्तमान भर्ती चक्र के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाने के अलावा कोई और बदलाव की घोषणा नहीं की है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से